Pandemiedelle überwunden : Neue Bosch-Spitze startet mit Rekordumsatz

Die neue Bosch-Führung um den seit Januar amtierenden Vorsitzenden Stefan Hartung hat zu Beginn in ihrer Amtszeit voraussichtlich einen Rekordumsatz verkündet. Dieser betrug im vergangenen Jahr 78,8 Milliarden Euro, wie das Unternehmen auf Basis der vorläufigen Geschäftszahlen mitteilte. Das sind gut 10 Prozent mehr als im Vorjahr. Sollte sich der Wert in der finalen Bilanz bestätigen, die in einigen Monaten präsentiert wird, hätte der bisherige Bosch-Chef Volkmar Denner seinem Nachfolger einen Rekord übergeben. Die Werte vor der Pandemie wurden demnach um einige hundert Millionen Euro übertroffen, die Umsatzprognose von Anfang 2021 um mehr als 2 Milliarden Euro.

Der Stuttgarter Technologiekonzern, der als größter Autozulieferer der Welt gilt, hat das Führungsteam in den vergangenen Monaten stark umgebaut. Mit Hartung, dem Finanzchef Markus Forschner und Markus Heyn, der mit dem Automobilgeschäft die größte Sparte verantwortet, sind drei der vier Mitglieder, die sich am Dienstagabend den Fragen von Journalisten stellten, erst seit dem Jahreswechsel in ihrer Position. Alle drei sind Bosch-Eigengewächse. Die vierte, die Personalchefin Filiz Albrecht, ist ebenfalls erst seit Anfang 2021 im Amt. Insgesamt hat die Geschäftsführung aktuell sechs Mitglieder.

Keine neue Ausrichtung

Hartung legt Wert auf die Kontinuität zu seinem Vorgänger: Er sei sich bei wichtigen Themen einig mit seinem Vorgänger Denner. „Ich bin exakt der gleichen Meinung wie Volkmar Denner“, sagt er etwa zum Fokus auf die Elektromobilität. Im Gegensatz zu Denner verzichtete er aber auf Kritik an der EU-Verkehrspolitik. Die Regeln seien wie sie seien. Er unterstütze den „Green Deal“ der EU.

Eine neue Ausrichtung verkündete er nicht. Ob sich etwas daran ändert, in welchen Branchen Bosch aktiv ist, könne er jetzt noch nicht sagen. Nur so viel: „Es muss nicht sein, dass wir das verkleinern. Es kann auch sein, dass wir das erweitern.“ Auch Zukäufe schloss er nicht aus.

In einer Rede vor Journalisten legte Hartung, der zuvor die Autozulieferer-Sparte geleitet hatte, den Fokus auf die Nachhaltigkeit. Bosch sei das erste globale Industrieunternehmen gewesen, das mit allen seinen Standorten die CO2-Neutralität erreicht habe. Nun fokussiere man sich auf den CO2-Ausstoß in der Lieferkette. Dieser ist üblicherweise um ein Vielfaches größer. Bis 2030 wolle Bosch den „CO2-Ausstoß entlang unserer Lieferkette um 15 Prozent reduzieren“, sagte Hartung. Im Vergleich zu seinem Vorgänger, der auch stets die Anstrengungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz betonte, konzentrierte er sich stark auf Mobilitätsthemen.

Chips für Chips-Maschinen fehlen

Dazu passt, dass er stark auf die Chipkrise einging, die ihn schon in seiner Funktion als Chef des Autozulieferer-Geschäfts beschäftigte. „Wir können auch in diesem Jahr nicht genug Halbleiter bekommen“, sagte er. Allerdings hofft er, wie so viele in der Branche, auf Besserung im zweiten Halbjahr. „Wir hoffen, dass wir 2023 wieder so arbeiten können, wie wir das wollen.“

Bosch verarbeitet nicht nur viele Halbleiter, sondern produziert sie auch selbst. In Dresden hat der Konzern im vergangenen Jahr eine neue Halbleiter-Fabrik eingeweiht. Im laufenden Jahr will das Unternehmen 400 Millionen Euro investieren, um die Kapazitäten auszubauen, sagte Hartung. Allerdings fehlten stellenweise sogar die Computerchips für neue Maschinen, die in der Produktion der Chips eingesetzt würden. Wie viel Bosch durch den Halbleitermangel an Umsatz verliert, wollte Finanzchef Forschner nicht beziffern.

Hartung lobte den neuen „Chips Act“ der EU, die mit mehr als 40 Milliarden Euro die Halbleiterproduktion in Europa fördern will. „Das ist ein wirklich gutes Programm.“ Allerdings mahnte er, dass nicht nur die Chips in den allerkleinsten Strukturen gefördert werden sollten, auf die die EU aktuell setzt. „Von denen braucht man in Fahrzeugen gar nicht so wahnsinnig viele.“ Am Ende müssten die Halbleiterfabriken stehen, die zum Bedarf passten.

Der Ausblick für das laufende Jahr fiel zurückhaltend aus. Sofern es nicht zu neuen Störungen im Geschäftsumfeld komme, erwarte man ein Umsatzwachstum, sagte Finanzchef Forschner. Die Rendite soll auf dem Niveau des Vorjahres bleiben. Sie war allerdings auch 2021 schon bemerkenswert niedrig. Das operative Ergebnis vor Steuern (Ebit) lag bei 3,2 Milliarden Euro. Die Ebit-Marge stieg von 2,8 auf 4 Prozent. „Wir sind mit der Rendite nicht zufrieden“, sagte Bosch-Chef Hartung. „Wir streben weiterhin 7 bis 7,5 Prozent an.“

Aufgrund der Geschäftsentwicklung sei auch die Mitarbeiterzahl wieder gestiegen, sagte Forschner. Bosch stellte auf der ganzen Welt 6700 zusätzliche Mitarbeiter ein. Ende 2021 waren damit 401.300 Mitarbeiter für den Technologiekonzern tätig, gut 130.000 davon in Deutschland.