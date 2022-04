Neue BMW-Siebener-Reihe : Privatkino auf vier Rädern

Aktualisiert am

Große Bühne in der Kleinen Olympiahalle: Für die Präsentation seiner neuen Luxuslimousine der Siebener-Reihe ist der Münchner BMW-Konzern auf die gegenüberliegende Seite des heimischen Petuelrings gezogen. Im Untergeschoss servieren Kellner Getränke und kleine Snacks, bevor Vertriebsvorstand Pieter Nota die Bühne betritt, um eine „neue Ära in der Luxusklasse“ anzukündigen.

Die neue Ära kommt dann im Gewand einer ziemlich massig wirkenden, chrombeplankten Karosse daher, die es auf ein Leergewicht von 2,7 Tonnen bringt. Bei einer Länge von 5,40 Metern dürfte es zudem in so manch betagtem Innenstadt-Parkhaus ziemlich eng werden. Gleichwohl spricht Nota schon nach wenigen Minuten ausführlich über Nachhaltigkeit.

Wenn der Siebener im November auf den Markt kommt, wird es ihn zuerst in der Elektroversion i7 xDrive60 geben. Die Batteriezellen, sagt Nota, werden mit „grüner Energie“ produziert. Schließlich ist BMW als erster deutscher Automobilhersteller der sogenannten „Business Ambition for 1.5°C der Science Based Targets Initiative“ beigetreten und hat sich damit zu dem Ziel einer vollständigen Klimaneutralität über die gesamte Wertschöpfungskette bis spätestens 2050 bekannt. Das Versprechen muss nun also eingelöst werden.

BMW zielt auf den chinesischen Markt

Dass der neue 7er in Europa „nur“ noch mit einem Reihen-Sechszylinder erhältlich sein wird und nicht mehr mit einem Acht- oder gar Zwölfzylinder-Motor, hat vor allem mit den strengen Zulassungsvorschriften in Ländern wie Frankreich zu tun. Der Klimabilanz hätten die großen Motoren nämlich kaum geschadet, zumal BMW nach eigenen Berechnungen zuletzt einen EU-Flottenwert von 115,9 Gramm CO2/km erreicht und damit die Vorgaben von 126 Gramm CO2/km in Europa deutlich übererfüllt hat.

Mit dem Siebener zielt BMW aber ohnehin vorrangig auf ein Publikum jenseits des heimischen Kontinents. BMW-Designer Domagoj Dukec nennt bei der Beschreibung der kantigen Karosserie mit ihren geteilten Scheinwerfern, den sogenannten Split-Headlights, „Status“ als erstes Attribut. Damit dürften sich vor allem wohlhabende chinesische Autokäufer angesprochen fühlen. Für sie ist eine Limousine der Siebener-Reihe seit jeher ein Chauffeurwagen.

Ihnen mag sicherlich gefallen, dass im Fond ein Flachbildschirm aus dem Himmel klappt. Dieser 31 Zoll große, sogenannte Theatre Screen hebt laut BMW das Infotainment-Erlebnis auf eine völlig neue Ebene. In der Presseinformation ist von einem „exklusiven Privatkino auf Rädern“ die Rede. Selbst wenn der Siebener im kommenden Jahr in seiner leistungsstärksten M-Version mit 660 elektrischen Pferdestärken den Sprint von null auf hundert in weniger als 6 Sekunden absolviert, sollen seine Insassen auf den Lederfauteuils sanft entschleunigen.

Die siebte Generation seiner Luxuslimousine baut BMW unverändert im Werk Dingolfing. Auch die Elektromotoren und Hochvoltbatterien für den i7 werden hier hergestellt. Anders als Erzrivale Mercedes, der seiner elektrischen S-Klasse ein eigenständiges Design spendiert hat, bleibt BMW bei nur einer einzigen Karosserievariante mit langem Radstand. Das spart Kosten und BMW muss in diesen Zeiten eisern sparen. Die Bayern fahren nicht nur in der Luxusklasse den Schwaben hinterher, sie verdienen auch weniger mit den Verkäufen ihrer Autos. Für ihr neues Flaggschiff rufen sie schon mal einen stolzen Preis auf: Der BMW i7 xDrive60 kostet zum Marktstart 135.900 Euro.