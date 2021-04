Milliarden-Zukauf : Nestlé schnappt sich Vitaminbombe

Nestlé baut mit einer Großübernahme in Amerika sein Geschäft mit gesundheitsfördernden Produkten aus. Der größte Nahrungsmittelkonzern erwirbt für 5,75 Milliarden Dollar die Kernmarken der amerikanischen Bountiful Company. Mit der Übernahme von Marken wie „Nature´s Bounty“, „Solgar“, „Puritan´s Pride“ und „Osteo Bi-Flex“ avanciert Nestlé auf dem Markt für Vitamine, Mineralstoffe und Nahrungsergänzungsmittel zum größten Anbieter der Welt. Wie der Konzern mitteilt, summiert sich der Umsatz der übernommenen Marken auf knapp 1,9 Milliarden Dollar. Verkäufer ist der Finanzinvestor KKR, dem die Mehrheit der 1971 gegründeten Bountiful-Gruppe gehört.

Johannes Ritter (rit.), Wirtschaft Folgen Ich folge



Nestlés Geschäft mit Gesundheitsprodukten („Health Science“) zählt zu den stärksten Wachstumsfeldern der Gruppe. In dieser margenstarken Sparte hat der Schweizer Konzern den Umsatz im ersten Quartal 2021 organisch um fast 10 Prozent auf 930 Millionen Franken erhöht. Hochgerechnet auf das Gesamtjahr käme Nestlé in diesem Geschäft also auf einen Umsatz von rund 3,7 Milliarden Franken. Mitsamt der Bountiful-Marken wächst der Jahresumsatz rechnerisch auf mehr als 5,4 Milliarden Franken.

Vitamine spielen Schlüsselrolle

Nach Angaben von Nestlé erzielten die übernommenen Geschäfte zuletzt eine operative Umsatzrendite (bezogen auf Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, Ebitda) von 18,3 Prozent. Das Ebitda werde aber durch einmalige Integrationskosten belastet, was die zugrunde liegende operative Gewinnmarge von Nestlé im laufenden Jahr leicht schmälern werde. Der Konzern erwartet aber, dass die Marge bis 2024 über den Durchschnitt der Nestlé-Gruppe steigt. Hierzu sollen die – nicht näher bezifferten – Synergien aus der Einbindung der Marken in den Konzern beitragen.

„Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel spielen in unserem Geschäft eine Schlüsselrolle und sie haben zur Beschleunigung unseres Wachstums beigetragen“, sagte Greg Behar, Chef von Nestlé Health Science. Die Übernahme ergänze das bestehende Portfolio und mache Nestlé zum Branchenführer in den Einzelhandelsketten, im Fachhandel sowie im Onlinehandel und im Direktvertrieb in Amerika. Gleichzeitig eröffne sich die Möglichkeit, in weiteren Märkten zu wachsen. Tatsächlich bekommen die neuen Marken dank des breit gespannten globalen Vertriebsnetzes der Schweizer nun eine größere Reichweite.

Der Erwerb passt genau in die Strategie von Vorstandschef Ulf Mark Schneider. Seit seinem Amtsantritt im Jahr 2017 sortiert der ehemalige Fresenius-Chef kontinuierlich schwachbrüstige Einheiten aus und investiert in wachstums- und margenstarke Felder jenseits des hart umkämpften Massengeschäft.

Mehr zum Thema 1/

Schon 2017 hat er 2,3 Milliarden Dollar für das kanadische Unternehmen Atrium auf den Tisch geblättert, das ebenfalls ein breites Spektrum an Gesundheitsprodukten verkauft. Das Gute an Pillen und Pulvern mit Gesundheitsversprechen ist, dass sie sich leicht über das Internet verkaufen lassen. Die Corona-Pandemie hat diesen Vertriebsarm auch im Hause Nestlé deutlich stärker werden lassen. Außerdem greifen Kunden gerade in einer Gesundheitskrise gerne zu Mitteln, die – tatsächlich oder vermeintlich – das eigene Befinden verbessern oder das Immunsystem stärken. Die Analysten der Schweizer Bank Vontobel loben den Erwerb der Bountiful-Marken als „klugen Schachzug“.