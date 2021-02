Nasa-Mission : Deutsche Technik auf dem Mars

Es durfte sich nicht wiederholen, was vor viereinhalb Jahren geschah: Die Marssonde Schiaparelli der Europäischen Weltraumorganisation (Esa) prallte ungebremst mit einer Geschwindigkeit von 540 Kilometern in der Stunde auf die Oberfläche des Nachbarplaneten der Erde. Von ihr blieb nicht mehr viel übrig. Die Menschheit hatte ein teures Projekt in den Marsstaub gesetzt, Jahre harter Forschungsarbeit waren vergeblich, Häme und Spott dafür sicher.

In diesem Jahr lief es deutlich besser. Der Marsrover Perseverance („Ausdauer“) landete am vergangenen Donnerstag punktgenau und problemlos auf dem Roten Planeten. Nasa-Mitarbeiter feierten den sanften „Touchdown“ stehend und jubelnd. Rund um die Welt bangten Menschen an Fernsehern, Computern und Smartphones mit. Die anspruchsvolle Mission Millionen Kilometer von der Erde entfernt sorgte für so viel Faszination und Bewunderung, dass sich die beteiligten Unternehmen im Glanz des Ruhms sonnen können. Darunter auch deutsche.