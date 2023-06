Ankommen, einsteigen, losfahren – dieses Erleben sollen in Zukunft die Nutzer der U-Bahn in Hamburg haben. Alle 100 Sekunden soll eine Bahn starten können, lautet das Ziel des Projekts „U-Bahn 100“. Das soll für die Fahrgäste den Komfort verbessern, vor allem aber sollen die Kapazitäten gegenüber dem aktuellen Stand um rund 50 Prozent erhöht werden. Auf dem Weg zu diesem Ziel hat die Hamburger Hochbahn eine wichtige Hürde genommen und vermeldet nun den Erfolg der Testfahrten mit der automatisierten Bahn.

Bis die Hamburger den Fortschritt tatsächlich nutzen können, dauert es aber noch: Erst Ende 2026 wird das System auf den zwei besonders stark frequentierten Linien U2 und U4 installiert sein. Hier sind östlich des Hamburger Hauptbahnhofs in Richtung der Elbbrücken täglich heute schon 90.000 Menschen unterwegs.

Ganz selbständig werden sich dann die U-Bahn-Züge in Bewegung setzen, beschleunigen, abbremsen und halten. Möglich macht das eine „Moving Blocks“ genannte digitale Technik, die m Gegensatz zu heute nicht den immer gleichen Sicherheitsabstand zwischen den Fahrzeugen hält, sondern durch Interaktion mit den anderen Zügen situationsangepasst auch kurze Abstände realisieren kann.

Die funkbasierte Zugsicherung und -Steuerung namens Trainguard kommt von Siemens Mobility, die Digitalisierung der Züge erfolgt durch Alstom. Die Investitionen belaufen sich auf 200 Millionen Euro. Hamburg hat dafür Subventionen nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz beantragt, das die Förderung innovativer Verkehrsprojekte regelt.

Auch andere Städte setzen auf Automatisierung

Neu ist die Technik nicht. Peking, Hongkong und Buenos Aires, aber auch Paris und London nennt Siemens als Beispiele, wo Trainguard sich schon bewährt hat. Die Herausforderung, so stellt man bei der Hamburger Hochbahn heraus, ist die Umrüstung im Bestand. Das Hamburger Unternehmen, das vor 112 Jahren – übrigens unter der Beteiligung von Siemens – gegründet wurde, zählt zu den ältesten Nahverkehrsbetrieben in Deutschland. Für Peking etwa, wo das U-Bahn-Netz erst in den vergangenen Jahren gewachsen sei, könne man von vornherein eine andere Technik einsetzen. Sollte Hamburg die geplante Linie U5 realisieren, wäre auch diese von vornherein als autonomer Betrieb gedacht.

An einem Ort ist man in Deutschland sogar schon viel weiter – just dort, wo einst auch die erste Dampflok unterwegs war: in Nürnberg fahren Züge autonom, und zwar schon seit dem Jahr 2008. Die höheren Investitionen seien durch Einsparungen beim Personal schnell kompensiert worden, heißt es dort.

In Hamburg sollen indes nicht die Kosten im Fokus stehen, es gehe darum, für die Mobilitätswende mehr Kapazitäten zu schaffen, und den nötigen Komfort erklärt Jens-Günter Lang, Technik-Vorstand der Hochbahn: „Bei einem 5-Minuten-Takt benötige ich als Fahrgast keinen Fahrplan mehr. Ein 100-Sekunden-Takt heißt, dass ich keiner U-Bahn mehr hinterherlaufen muss.“