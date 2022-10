Nachruf auf Dietrich Mateschitz : „Humanist, Kosmopolit, Pazifist und Individualist“

Viele Menschen kommen mit Energiegetränken erst auf Touren. Red Bull ist das bekannteste, bekannt gemacht von Dietrich Mateschitz. Damit erwirtschaftete der reichste Österreicher seinen Wohlstand. Sein Vermögen wurde zuletzt vom Wirtschaftsmagazin Forbes auf rund 25 Milliarden Euro geschätzt, womit er in der Riege der hundert Betuchtesten der Welt eine Rolle spielte.

Mateschitz war ein Pionier des Content-Marketings. Rund um das von ihm in alle Welt verbreitete Aufputschgetränk Red Bull hat er ein Imperium gebaut, um die Marke zu stärken.

Die silberblauen Dosen mit dem Stier sind eine Chiffre für die wertvollste Softdrink-Marke Europas – das sagt das diesjährige Ranking des Maklerkontors Brand Finance. Neben zahlreichen Medienbeteiligungen betreibt Red Bull den gleichnamigen Formel-1-Rennstall, den Bundesligisten RB Leipzig und finanziert Extremsportler mit waghalsigen Manövern. Das diente alles zur Pflege einer Marke, deren Aufstieg vor mehr als drei Jahrzehnten begann.

Als der Österreicher mit dem Auftreten eines gutsituierten, alternden Schauspielers, meist in Jeans, Lederjacke und weißem Hemd gekleidet, das exportorientierte Unternehmen Mitte der achtziger Jahre gründete, waren die Aussichten für den klebrigen Muntermacher zunächst gar nicht rosig.

Mateschitz war ein Marketing-Manager im Unilever-Konzern, zuständig für den Export von Zahnpasta, und musste Anfang der achtziger Jahre oft in den Fernen Osten reisen. Um nach Langstreckenflügen ebenso fit zu sein wie seine ausgeruhten asiatischen Geschäftspartner, machte sich der Absolvent eines Wirtschaftsstudiums auf die Suche nach einem dort so beliebten „Tonic-Drink“ – und fand ihn an der Bar des Mandarin-Hotels in Hongkong unter dem klingenden Namen „Kratindaeng“.

Von Thailand nach Fuschl

Erfunden hatte ihn die thailändische Industriellenfamilie Yoovidhya, mit der er bald ins Geschäft kam und die bis heute Mehrheitseigner der Kult-Marke ist. Diese wird von der Red Bull GmbH gesteuert, deren Zentrale in Fuschl im Salzkammergut sitzt. Die Thailänder brachten ihr Rezept für den Energiedrink ein, der Österreicher sein Marketinggespür.

Das macht sich noch immer bezahlt: Trotz der mit Corona-Pandemie verbundenen Einkommenseinbußen für viele Menschen verkaufte Red Bull mit gut 13.000 Beschäftigten im vergangenen Jahr rund 9,8 Milliarden Getränkedosen. Der Konzernumsatz stieg um 23,9 Prozent auf 7,8 Milliarden Euro. Mateschitz erntete saftige Dividenden in den zurückliegenden Jahren.

Dank dieses erfolgreichen Unternehmertums konnte Mateschitz große Ländereien anhäufen – darunter eine Insel in der Südsee. Vorzugsweise sammelte er Liegenschaften im Salzkammergut und anderen schönen Gegenden zwischen Bregenz und Wien.

Mehrere Dutzend Schlösser, Burgen und historische Gasthäuser wurden nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg übernommen. Dazu Jagdforste und diverse Seegrundstücke. Das Ganze sei in Europa wohl nur mit der britischen Königsfamilie oder den Liechtensteins vergleichbar, befand Bloomberg.