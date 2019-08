Nachhaltigkeit bei Nestlé : Aus Nespresso-Kapseln werden Fahrräder

Angesichts häufig vorgebrachter Kritik, Kaffeekapseln erzeugten zu viel Müll, will die Nestlé-Tochtergesellschaft Nespresso mit einem neuen Projekt auf ihr Engagement in Sachen Nachhaltigkeit aufmerksam machen. In Kooperation mit dem schwedischen Start-up Vélosophy werden recycelte Kaffeekapseln zur Produktion von Fahrrädern verwendet. Aus 300 bis 400 Alu-Kapseln entstehe der Rahmen für ein City-Rad, berichtet Nespresso-Deutschlandchef Mark Ruijgrok im Gespräch mit der F.A.Z.

Christine Scharrenbroch Freie Autorin in der Wirtschaft. F.A.Z.

In Kürze kommt eine limitierte Linie von 1000 Fahrrädern zum Preis von rund 1250 Euro auf den Markt. „Wir wollen zeigen, dass Aluminium ein zweites, ein drittes Leben haben kann“, sagt der Niederländer, der im Frühjahr 2018 in die Düsseldorfer Deutschland-Zentrale gewechselt ist. Das Recycling der Kapseln erfolgt in der Schweiz, die Produktion der Fahrradkomponenten in China und die Montage in Frankreich.