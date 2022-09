Nach Pilotenstreik : Lufthansa bemüht sich um den Normalbetrieb

Am Wochenende will die Airline ihr Flugangebot möglichst komplett abwickeln. Dass der erste Pilotenstreik in diesem Jahr Auftakt einer Serie werden könnte, halten Experten für unwahrscheinlich.

Nichts ging mehr an den Heimatbasen der Deutschen Lufthansa . Der ganztägige Streik der 5000 Piloten am Freitag legte fast den gesamten Flugbetrieb des größten Airline-Konzerns in Europa lahm. Mehr als 800 Flüge an den Drehkreuzen Frankfurt und München mit 130.000 betroffenen Passagieren hatte die Gesellschaft schon am Donnerstag gestrichen, um ein Chaos vor Ort zu vermeiden. Lange Warteschlangen von Fluggästen waren daher vor den Schaltern für Umbuchungen zu finden. Ansonsten wechselten viele Urlauber und Geschäftsreisende kurzfristig zu Bahnreisen.

Kaum betroffen von der Streikaktion, zu der die Branchengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) aufgerufen hatte, waren dagegen kleinere Flughäfen wie Stuttgart, Köln/Bonn oder Hamburg, die meist von der Tochtergesellschaft Eurowings angeflogen werden. Darüber hinaus fanden Flüge der nicht bestreikten Lufthansa Cityline sowie aus dem Ausland gestartete Langstreckenflüge nach Deutschland planmäßig statt. Gleiches gilt für die ausländischen Lufthansa-Tochtergesellschaften wie Swiss, Austrian oder Brussels.

„Wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass unser Flugbetrieb am Wochenende komplett läuft“, sagte ein Lufthansa-Sprecher am Freitag. Eine schnelle Rückkehr zum Normalbetrieb ist auch nötig, denn an diesem Wochenende ist mit erhöhtem Reiseverkehr zu rechnen, weil die Sommerferien in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland enden.

Allein der Streik am Freitag dürfte mit einem Geschäftsausfall von rund 30 Millionen Euro negativ zu Buche schlagen, heißt es im Konzern. In diesem Betrag enthalten sind auch Kompensationen für Flugausfälle. Den Passagieren stehen bei Ausfällen oder schwerwiegenden Verspätungen ab drei Stunden Erstattungen und möglicherweise auch Ausgleichszahlungen bis zu 600 Euro zu. Es handele sich bei dem Streik nicht um einen außergewöhnlichen Umstand außerhalb des Einflussbereichs der Lufthansa, teilte etwa das Flugportal Flightright mit.

Dass der erste Pilotenstreik in diesem Jahr der Auftakt für eine Serie von weiteren Arbeitskämpfen der VC ist, halten Kenner der Branche für unwahrscheinlich. „Gegen eine Fortsetzung solcher Ausstände spricht das geringe Verständnis der Öffentlichkeit sowie die unzureichende Rückendeckung der Piloten der anderen Lufthansa-Gesellschaften“, sagt einer von ihnen. Die VC, in der die meisten Piloten von Lufthansa und Lufthansa Cargo vertreten sind, hatte den Ausstand ausgerufen, nachdem die jüngsten Tarifverhandlungen mit dem Management gescheitert waren.

Dabei forderte die Gewerkschaft 5,5 Prozent mehr Gehalt in diesem Jahr sowie einen automatisierten Ausgleich oberhalb der Inflation von 2023 an. Die Kosten für das Cockpit-Personal würden sich dann um 40 Prozent erhöhen, rechnet die Lufthansa vor. Bezogen auf eine Laufzeit von 18 Monaten käme auf den Konzern eine Mehrbelastung von 900 Millionen Euro zu. Dabei liegen die Zuwächse für junge Ko-Piloten bei stattlichen 18 Prozent, während das Plus für die bestbezahlten Flugkapitäne immerhin noch 5 Prozent beträgt.

Neben der Forderung nach mehr Gehalt geht es den streikenden Piloten auch um den direkten Einfluss auf die Flottenpolitik der Kernmarke Lufthansa. So hatte sich die VC schon vor Jahren die exakte Zahl von 325 Flugzeugen garantieren lassen, die ausschließlich von den rund 5000 Kapitänen und Ersten Offizieren geflogen werden durften, um so ihren Tarifvertrag zu sichern.

Doch Lufthansa-Chef Carsten Spohr hatte unter dem Eindruck der Corona-Krise die Vereinbarung mit der VC aufgekündigt und begonnen, stattdessen einen neuen Flugbetrieb (AOC) mit niedrigeren Tarifbedingungen aufzubauen. Die neue Airline „Cityline 2.0“ soll im Europaverkehr zahlreiche Flüge der bisherigen Kerngesellschaft übernehmen.