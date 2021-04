Songrechte verkauft : Paul Simon nimmt sich ein Beispiel an Bob Dylan

Paul Simon reiht sich ein in die Riege arrivierter Songwriter und verkauft seinen Autorenkatalog. Die Rechte an Texten und Kompositionen von Simon & Garfunkel-Klassikern wie „Bridge Over Troubled Water“ aus 1970, “The Boxer“ oder „Mrs. Robinson“ und jene von Werken aus Simons Solo-Karriere liegen künftig bei der Verlagssparte von Sony Music, Sony Music Publishing (bis vor kurzem ATV), wie beide Parteien am Mittwochabend deutscher Zeit mitteilten.

„Ich freue mich, dass Sony Music Publishing meine Songs für die kommenden Jahrzehnte verwalten wird“, wurde der 79 Jahre alte 16-fache Grammy-Gewinner in der Mitteilung zitiert. Er habe seine Karriere auf dem Sony-Label Columbia begonnen, daher fühle es sich wie eine „natürliche Erweiterung“ an, nun auch mit der Verlagssparte des Musikunternehmens zusammenzuarbeiten. Sony Music-Chef Rob Stringer erklärte, es sei eine Ehre auch den Verlagskatalog von Paul Simon zu repräsentieren. Simons Songs und Musikaufnahmen anvertraut zu bekommen bezeichnete Stringer ein „Privileg der höchsten künstlerischen Ordnung für Sony Music“.

Von 1964 an haben Simon & Garfunkel fünf Alben veröffentlicht und Sony zufolge mehr als 100 Millionen Platten verkauft. Als Solo-Künstler kamen von Paul Simon bis heute nochmal 13 Alben hinzu. Wie das Branchenmagazin „Billboard“ berichtet, hatte bislang die Verlagssparte von Universal Music Simons Autorenkatalog verwaltet, die Rechte lagen aber bei dem Musiker. Fortan ist Sony also sowohl für Texte und Kompositionen wie auch für Simons Rechte an seinen Aufnahmen verantwortlich. Sonys Verlagssparte hält unter anderem die Autorenrechte an den Beatles-Songs, die einst Michael Jackson gekauft hatte sowie beispielsweise an Werken von Leonard Cohen.

In einer Reihe mit Shakira, Dylan oder Imagine Dragons

Finanzielle Details der Vereinbarung zwischen Simon und Sony wurden derweil nicht mitgeteilt. Vergleichbare Deals aus der jüngsten Vergangenheit lassen es aber naheliegend erscheinen, dass der Kaufpreis auch hier im dreistelligen Millionenbereich liegt. Universal Music Publishing soll etwa für die Rechte an mehr als 600 Bob-Dylan-Werken bis zu 400 Millionen Dollar gezahlt haben. Außerhalb Amerikas werden die Rechte weiterhin von Sonys Verlagssparte verwaltet. Die Vereinbarung gelte noch „einige Jahre“ hatte Sony im Zuge des Universal-Kaufs erklärt. Künstler und Unternehmen kennen sich: Dylans Label-Partner ist seit langer Zeit Sonys Columbia Records, was den Künstler aber nicht vom Verkauf der Autorenrechte an die Konkurrenz abgehalten hat.

Viel Geld kosteten kürzlich auch andere Kataloge: 50 Prozent der Rechte an Texten und Kompositionen von 1180 Neil Young-Songs sollen dem an der Londonder Börse notierten Hipgnosis-Fonds bis zu 150 Millionen Dollar wert gewesen sein, während der von Blackrock unterstützte amerikanische Verlag Primary Wave für 80 Prozent der Autorenrechte von Fleetwood Mac-Frontfrau Stevie Nicks rund 100 Millionen Dollar ausgegeben haben soll.