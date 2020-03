Nach den Fan-Schmähungen : Baut ein Denkmal für Hopp!

Unter den Absonderlichkeiten dieser Tage sticht eine ganz besonders heraus: Da wird ein Mann zum Feindbild, als Symbol für das angeblich Böse, der als Vorbild in jedes Schulbuch gehört, nach dem Straßen benannt werden sollten, für den – noch besser – Denkmäler errichtet werden müssten! Richtig, die Rede ist von Dietmar Hopp, 1940 in Heidelberg geboren, Unternehmer, Wohltäter, Mäzen, aufs Übelste geschmäht in den Fußballarenen der Republik.

Das schmerzt nicht nur ihn. Wenn der bald 80 Jahre alte Mann schon als Symbol herhalten muss, dann für den Aufstieg Deutschlands, für Kreativität und Wohlstand in diesem Land: Dietmar Hopp fing mit nicht viel mehr als einer Idee an. Daraus wurde der Weltkonzern SAP, der heute 100.000 Leuten Arbeit und Auskommen gibt, der Milliarden über Milliarden an Steuern und Sozialabgaben an das Gemeinwesen abliefert. Und das alles entstand aus dem Nichts, auf einem ehemaligen Spargelfeld in Walldorf, wo sich die Autobahnen A5 und A6 kreuzen. Dort residiert heute das wertvollste Unternehmen der Republik, eine Marke von Weltruf.

Keine Frage, der untadelige Dietmar Hopp ist – auch im Weltmaßstab – einer der größten Unternehmer des Jahrhunderts, ein Pionier, dem es gelungen ist, aus Deutschland heraus einen globalen Champion zu formen. Von solchen Typen hat das Land nicht allzu viele. Wenn allenthalben beklagt wird, dass in Europa nichts sprießt, was mit den amerikanischen Tech-Giganten mithalten könnte, dann folgt, wahrheitsgemäß, der Zusatz: „Außer SAP“. Wahrlich, Dietmar Hopp hat Wirtschaftsgeschichte geschrieben. Das Land braucht nicht einen, sondern viele Hopps.

1972 macht sich der Nachrichtentechniker, der als Student an der Universität Karlsruhe noch Lochkarten gestanzt hat, mit vier IBM-Kollegen selbständig. „Systemanalyse und Programmentwicklung“ taufen sie ungelenk die Firma, kurz: SAP. Hopp ist damals der starke Kopf, die treibende Kraft, daneben Hasso Plattner, sein ehemaliger Assistent aus der gemeinsamen Zeit bei IBM. Zusammen revolutionieren sie die Software für Unternehmen. 1988 geht SAP an die Börse, Hopp wird Großaktionär und somit steinreich.

Nach dem Rückzug aus dem aktiven Geschäft verbringt er seine Zeit damit, das hart erarbeitete Geld sinnvoll zu verteilen, bei weitem nicht nur, aber augenfällig im Sport; für Golf, Eishockey, Handball und Fußball, wo er rasch für die um sich greifende Kommerzialisierung angefeindet wird – gerade so, als würden ohne ihn elf Freunde für ein Butterbrot auf Torejagd gehen und Nationalspieler wie anno dazumal mit einem Sack Kartoffeln entlohnt werden. Diese Zeiten sind aber längst vorbei: Der Fußball ist Teil der globalen Entertainment-Industrie, wenn auch folkloristisch verklärt. So ist der allseits geliebte FC Liverpool aus England, Inbegriff des ehrlichen Traditionsclubs, längst im Besitz amerikanischer Finanzinvestoren.

Besonders bizarr mutet es an, dass in Deutschland der Kampf gegen den Kapitalismus im Fußballstadion ausgerechnet von Dortmunder Ultras angeführt wird, also von Fans des einzigen börsennotierten Bundesliga-Clubs. Dort ist übrigens gerade 1&1-Gründer Ralph Dommermuth, ein weiterer tüchtiger Milliardär, nur etliche Jahre jünger als Hopp, als Trikot-Sponsor eingestiegen. Nicht auszuschließen, dass dabei Geld fließt. Die BVB-Aktionäre wollen es hoffen, die Bolzplatz-Romantiker werden darüber hinwegkommen.