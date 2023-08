Das weltweit wohl berühmteste Luxuskaufhaus-Unternehmen Harrods hat einen fast zehnfachen Gewinn im vergangenen Geschäftsjahr 2022 (bis Ende Januar 2023) gemeldet, nachdem sich das Geschäft vom Corona-Einbruch erholt hat. Der Gewinn stieg auf 171,6 Millionen Pfund (200 Millionen Euro). Das geht aus dem Geschäftsbericht der Harrods Group Holding Ltd. hervor. Im Corona-Jahr 2021 erwirtschaftete die dem Staatsfonds von Qatar gehörende Harrods-Gruppe nur 17,4 Millionen Pfund Gewinn.

Finanzvorstand Tim Parker sagte, 2022 sei „ein Jahr der Erholung und des Wachstums“ gewesen. Der Umsatz der Harrods-Gruppe sprang um 52 Prozent in die Höhe, blieb mit 994 Millionen Pfund aber noch knapp unter der Milliarden-Rekordmarke, die Harrods im Geschäftsjahr bis Januar 2020 vor den Corona-Lockdowns erstmals überstiegen hatte. Preisbereinigt liegen die Umsätze der Luxusgruppe deutlicher unter dem Vorkrisenniveau. Zu Beginn des Geschäftsjahres war der globale Tourismus noch durch Corona-Beschränkungen gedämpft.

Internationale Kunden, vor allem aus Arabien und aus China, sind eine Hauptzielgruppe des Londoner Luxuskaufhauses. In seinen Parfümerie-, Handtaschen-, Schmuck- und Uhrenabteilungen sieht man zahlreiche Einkäufer aus dem Nahen Osten und aus Ostasien. Reiche Kunden lieben den Luxus-Konsumtempel.

Der Konzern will den „Duty-free“-Einkauf zurück

Wie auch andere Unternehmen hat der Kaufhauskonzern die britische Regierung aufgefordert, die Abschaffung des mehrwertsteuerfreien Einkaufs für ausländische Touristen zu überdenken. Die britische Regierung hat Anfang 2021 den „Duty-free“-Einkauf (außer für Alkohol und Tabak) beendet und begründete dies mit den Steuerausfällen. Gerade Luxusgeschäfte und die Einzelhändler am Flughafen Heathrow klagen darüber. Harrods’ Geschäftsführer Michael Ward griff die Regierung an und sagte, sie solle „den Kopf nicht länger in den Sand stecken“. Angeblich verliere London Touristen und Geschäftsanteile durch das Ende der „Duty-free shopping“-Möglichkeiten.

Harrods beherbergt auf mehr als 100.000 Quadratmeter Verkaufsfläche 330 Abteilungen und Boutiquen. Bekannt sind auch die „Food Halls“ mit Feinkostabteilungen. Harrods baut zudem das Onlinegeschäft aus. Der Einzelhandelsbereich erbringt insgesamt 92 Prozent des Umsatzes. Das Kaufhaus geht zurück auf den Leinentuchhändler Charles Henry Harrod, der 1849 einen kleinen Laden nach Knightsbridge nahe dem Londoner ­Hyde Park verlegt hat. Seit Ende des 19. Jahrhunderts residiert es in einem fünfstöckigen prächtigen Gebäude an der Brompton Road.

Seit einiger Zeit hat die Harrods-Gruppe aber auch in andere Geschäftsbereiche expandiert. Unter anderem hat sie eine Luftfahrtsparte gegründet, die Dienste rund um Privatjets an den Flughäfen Stansted und Luton anbietet. Dieses Privatjetgeschäft erbrachte im vergangenen Jahr 85,6 Millionen Pfund (Vorjahr: knapp 40 Millionen Pfund) Gewinn.

Harrods blickt auf eine bewegte Eigentümergeschichte zurück. In den 1980ern übernahm der ägyptische Milliardär Mohamed Al-Fayed das Luxuskaufhaus, dessen Sohn 1997 gemeinsam mit Prinzessin Diana tödlich verunglückte. 2010 verkaufte er das Kaufhaus an die Qatar Investment Authority (QIA). Der Staatsfonds des Golfemirats zahlte damals angeblich 1,5 Milliarden Pfund für das prestigeträchtige Unternehmen. Der QIA gehören in Großbritannien zahlreiche andere große Immobilien wie das Londoner Hochhaus The Shard und die Hälfte des Bankenviertels Canary Wharf. Zudem hält sie große Anteile am Flughafen Heathrow, der Barclays Bank und der Supermarktkette Sainsbury’s. In Deutschland sind die Qatarer unter anderem Großaktionäre von Volkswagen.