Nach Bestechungsprozess : Der Samsung-Erbe muss ins Gefängnis

In einem Bestechungsprozess um Reitpferde und eine Unternehmensfusion hat das Obergericht in Seoul den faktischen Samsung-Chef Lee Jae-yong zu 30 Monaten Haft verurteilt. Dem großen Elektronikkonzern geht damit zeitweise die strategische Führung abhanden.

Lee Jae-yong, der stellvertretende Vorsitzende des südkoreanischen Samsung-Konglomerates, muss wieder ins Gefängnis. Das Obergericht in Seoul verurteilte Lee am Montag wegen Bestechung zu einer Freiheitsstrafe von 30 Monaten. Lee wurde direkt nach dem Urteil festgenommen. Einem der größten Elektronikkonzerne der Welt ist damit vorerst die strategische Führung genommen. Für Lee, den Enkel des Samsung-Gründers, wird es auch schwieriger, die Erbschaft im Samsung-Konzern zu ordnen. Sein Vater, Lee Kun-hee, war im vergangenen Jahr gestorben, nachdem er jahrelang nach einem Herzinfarkt ans Bett gefesselt gewesen war.

Patrick Welter Korrespondent für Wirtschaft und Politik in Japan mit Sitz in Tokio.





Nach Verlesung des Urteils gab die Aktie von Samsung Electronics an der Börse in Seoul um bis zu 4 Prozent nach. Samsung Electronics, das Herz der Gruppe, hat mit seinen Galaxy-Smartphones die führende Position in der Welt inne. Das Unternehmen ist der größte Hersteller von elektronischen Speicherchips und beliefert Konkurrenten wie Apple. Samsung ist ferner einer der führenden Hersteller von Bildschirmen für Fernseher bis zu einfacheren Mobiltelefonen.

Mit der Entscheidung des Obergerichts endet eine weitere Runde in dem juristischen Tauziehen um den Korruptionsfall. Ob es die letzte Runde sein wird ist vorerst offen. Formal steht Lee der abermalige Gang vor das Oberste Gericht Koreas offen. Das aber hatte schon einmal in dem Prozess entschieden. Eine Revision erscheint damit unwahrscheinlich.

Schon 2017 erste Verurteilung

Der 52 Jahre alte Lee war erstmals 2017 verurteilt worden im Zusammenhang mit der Korruptionsaffäre um die frühere Präsidentin Park Geun-hye, die abgesetzt wurde. Samsung hatte das Reittraining der Tochter einer Park-Vertrauten finanziell unterstützt und Zahlungen an eine Sportstiftung geleistet. Im Gegenzug soll Lee die Unterstützung der Präsidentin beim Erb-Übergang Samsungs erhalten haben. Dabei ging es um die Zustimmung der staatlichen Pensionsfonds zu einer Fusion von Samsung-Gruppenunternehmen, die den Einfluss des Samsung-Erben auf das Konglomerat stärkte. Park wurde vergangene Woche vom höchsten Gericht Südkoreas endgültig zu einer Haftstrafe von 20 Jahren verurteilt, unter anderem auch mit Verweis auf den Bestechungsfall Samsung.

Lee saß damals ein Jahr im Gefängnis und wurde im Februar 2018 freigelassen, nachdem die Gefängnisstrafe von fünf Jahren halbiert und ausgesetzt worden war. Dieses Urteil wurde 2019 vom höchsten Gericht des Landes verworfen und an das Obergericht in Seoul zur Neuverhandlung verwiesen. Das schon abgesessene Jahr in Haft dürfte auf die jetzt verhängte Strafe von zweieinhalb Jahren angerechnet werden.

Der faktische Samsung-Chef steht parallel in einem anderen Verfahren vor Gericht wegen Verstoßes gegen Finanzmarktgesetze in Südkorea und dem Vorwurf der Veruntreuung. Dabei geht es um die Fusion der Samsung-Gesellschaften Samsung C&T und Cheil Industries, die indirekt auch in dem originären Bestechungsfall eine Rolle spielte.

Lee leistete öffentlich Abbitte

Lee, der faktische Unternehmenschef, ist in die strategische Entscheidung des Unternehmens, nach Samsung-Angaben aber nicht in das operative Geschäft eingebunden. Darum kümmern sich angestellte Manager. Die Gefängnisstrafe für den Samsung-Erben dürfte Entscheidung über größere Investitionen erschweren. Seit seiner Entlassung aus dem Gefängnis im Februar 2018 hatte Lee Samsung bei offiziellen Auftritten repräsentiert und sich zunehmend als Gesicht des Unternehmens dargestellt. Zugleich leistete Lee öffentlich Abbitte. In einer seltenen Ansprache im vergangenen Frühjahr entschuldigte er sich für Fehlverhalten und kündigte an, dass er seinen Kindern die Führung von Samsung nicht übertragen wolle. Ähnlich argumentierte Lee Ende Dezember in seiner letzten Anhörung vor dem Obergericht.

Haftstrafen und Verurteilungen von den mächtigen Chefs der Familien geführten Konglomerate sind in Südkorea nicht selten. Lee senior, der im Oktober starb, wurde zweimal, einmal wegen Bestechung einmal wegen Steuerhinterziehung, verurteilt. Üblich ist aber auch, dass die Wirtschaftsbosse später wegen ihrer Bedeutung für die wirtschaftliche Entwicklung oder andere nationale Interessen begnadigt werden. So geschah es auch Lee senior. Diese Tradition lässt Vermutung aufkommen, dass auch Lee junior mit einer Begnadigung rechnen kann. Das Strafmaß von zweieinhalb Jahren ist niedrig genug, um rechtlich einen solchen Schritt zu ermöglichen.