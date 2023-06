Aktualisiert am

Der Wirtschaftsprüfer Martin Wambach von Rödl & Partner will die Immobilienfirma Adler prüfen, nachdem sich lange keiner an das Risikomandat herantraute. Es ist nicht das erste Mal, dass er zur Ehrenrettung der Prüferzunft beiträgt.

Martin Wambach von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner wagt sich an das knifflige Prüfmandat des umstrittenen Immobilienunternehmens Adler Real Estate heran. Bild: Rödl & Partner

Als Ermittlungsbeauftragter des Untersuchungsausschusses des Bundestags im Wirecard-Bilanzskandal ist Martin Wambach mit seinem viel beachteten Bericht über die Versäumnisse der Prüfer vor gut zwei Jahren bekannt geworden. Nun traut er sich an das wohl heißeste Prüfmandat heran, das es zur Zeit auf dem deutschen Markt gibt: das angeschlagene Immobilienunternehmen Adler Group, genauer gesagt dessen Tochtergesellschaft Adler Real Estate . Die wurde am Mittwoch von 175 Beamten der Frankfurter Staatsanwaltschaft und des Bundeskriminalamts untersucht. Der Verdacht: Marktmanipulation, Bilanzfälschung und Untreue.

Mark Fehr Redakteur in der Wirtschaft.

Das klingt ganz ähnlich wie die schweren Vorwürfe, die der britische Profispekulant Fraser Perring im Herbst 2021 vorgebracht hatte, was das Vertrauen in Adler erschütterte und das Unternehmen in eine tiefe Krise stürzte. Lange haben Wirtschaftsprüfer einen Bogen um das heikle Mandat gemacht, seit der zuvor für Adler zuständige Abschlussprüfer KPMG vor etwa einem Jahr entnervt das Handtuch geworfen hat. Der Rückzug mag wegen der problematischen Vorgeschichte konsequent gewesen sein, doch wirkte es blamabel für die Branche, dass sich kein anderer Prüfer fand.