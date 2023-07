Linda Yaccarino steht ihrem Chef Elon Musk in nichts nach, wenn es darum geht, bombastische Töne anzuschlagen. „Ihr schreibt Geschichte“, schrieb die Vorstandschefin der Onlineplattform, die sich gerade von Twitter in X umbenannt hat, am Montag an ihre Mitarbeiter. In blumigen Worten erklärte sie, wofür dieses mysteriöse X steht, das nun eine seit Jahren etablierte Marke ersetzen soll. „Viele Unternehmen sagen, dass sie sich schnell bewegen wollen – aber wir bewegen uns gerne in Lichtgeschwindigkeit, und wenn wir das tun, dann ist das X.“

Roland Lindner Wirtschaftskorrespondent in New York.



In einem Eintrag auf der Plattform beschrieb sie X als „den künftigen Zustand unbegrenzter Interaktivität“. X werde die Menschen auf eine Art und Weise verbinden, wie man sie gerade erst zu verstehen beginne. Selten im Leben oder auch im Geschäft bekomme man eine „zweite Chance“, einen großen Eindruck zu hinterlassen. Twitter habe es geschafft, und X werde nun noch weiter gehen und „den globalen Marktplatz transformieren“.