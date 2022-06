Roboter : Musk will den Tesla-Bot auf die Bühne bringen

Im September will Tesla seinen humanoiden Roboter vorstellen. Er soll nicht nur alltägliche Aufgaben übernehmen, wie zum Beispiel Einkaufen oder Alten- und Krankenpflege. Auch der Einsatz in den Autofabriken ist schon geplant.

Humanoide Roboter sehen zwar wahlweise lustig, niedlich oder befremdlich aus, sie sind in jedem Fall Hingucker. Aber in der Robotik, diesem Milliardenmarkt, der wächst und wächst, spielen sie bislang keine große Rolle. Sie sind derzeit allenfalls gut fürs Marketing, nicht aber Bestseller der Branche. Man muss schon viel Phantasie haben, sie sich zu Hunderten im Einsatz vorzustellen, ob in der Industrie, der Gastronomie oder in der Pflege.

Uwe Marx Redakteur in der Wirtschaft.

Elon Musk hat ja bekanntlich sehr viel Phantasie, und deshalb hat er humanoiden Robotern gerade eine Rolle vorhergesagt, von der diese bisher weit entfernt sind: In den kommenden Monaten will der Mann, der mit Tesla die gesamte Autoindustrie vor sich her treibt, mit ­SpaceX die Raumfahrt revolutioniert und mit seiner Unternehmung Neuralink an Chips für das menschliche Hirn arbeiten lässt, einen Humanoiden vorstellen, dem – 1,73 Meter groß, 57 Kilo schwer, 20 Kilo Tragfähigkeit, Name: Optimus – die Zukunft gehören soll. Musk stellt sich vor, dass dieser Roboter alltägliche Aufgaben übernehmen könnte, Einkaufen zum Beispiel oder Alten- und Krankenpflege. Dafür ertüchtigen sollen ihn jene Systeme Künstlicher Intelligenz (KI), die Tesla unter anderem auch für seine Elek­troautos entwickelt. Und er traut Optimus und Co. noch viel mehr zu: Roboter-Humanoiden hätten „das Potential, mit der Zeit bedeutender zu werden als das Fahrzeuggeschäft“, schrieb Musk auf Twitter.

Zur Einordnung: Tesla hat derzeit einen Börsenwert von rund 800 Milliarden Dollar. Und professionelle Service-Roboter kamen im vergangenen Jahr global gerade mal auf einen Umsatz von 6,7 Milliarden Dollar. Das deutlich größere Geschäft machen schwere Industrieroboter – denen die drolligen humanoiden Kollegen auf absehbare Zeit wohl keine Konkurrenz machen werden. Aber Tesla sei ohnehin schon der größte Robotikkonzern der Welt, posaunte Musk, seien seine Batteriefahrzeuge doch im Grunde „Roboter auf Rädern“. Allein, Musk steht mit seinen Plänen nicht allein da – und er ist schon gar nicht ein Vorreiter dieser Entwicklung, bestenfalls ein Nachzügler. Denn die Pionierarbeit dazu wurde in Fernost gemacht.

Der japanische Autohersteller Honda arbeitet seit den Achtzigerjahren an menschenähnlichen Robotern. Er brachte seinem Asimo getauften Modell vor mehr als 20 Jahren das Laufen bei. Toyota zog nach. Der Autohersteller brachte vor 15 Jahren einen humanoiden Roboter auf die Bühne, der Geige spielen konnte. Der taiwanische Elektronikkonzern Foxconn kündigte vor fünf Jahren dann an, die Fließbänder in seinen Fabriken komplett mit Robotern zu besetzen. Die sogenannten Foxbots sind hauseigene Entwicklungen. Allerdings ähneln diese Maschinen eher einem klassischen Industrieroboter. Musk orientiert sich eher an den humanoiden Robotern à la Honda oder Toyota. Ende September will er seine Geschöpfe während der Hausmesse „Tesla Ai Day“ auf die Bühne bringen. Einen Namen hat er wohl auch schon: Tesla-Bot. Sollen sie doch in seinen Autofabriken arbeiten.