Twitter : Musk kehrt mit eisernem Besen

In der Belegschaft von Twitter kehrt keine Ruhe ein: Gut eine Woche nach einem dramatischen Stellenabbau hat der neue Eigentümer Elon Musk Medienberichten zufolge eine Reihe von Mitarbeitern entlassen, die sich kritisch über ihn geäußert haben, ob öffentlich auf Twitter selbst oder auch auf der internen Kommunikationsplattform Slack. Den noch verbleibenden Mitarbeitern machte er derweil zum wiederholten Mal klar, dass unter ihm ein strengeres Regiment herrschen werde.

Die „Washington Post“ berichtete, dass er den Beschäftigten am Mittwoch per E-Mail ein Ultimatum gestellt habe. Er habe sie darin aufgefordert, bis zum Donnerstag durch Klicken auf einen Link ein Bekenntnis zum Unternehmen abzugeben, in dem die Kultur künftig „extrem Hardcore“ sein müsse. Das bedeute lange Arbeitstage unter hohem Druck, und nur „außergewöhnliche Leistung“ sei akzeptabel. Wer nicht fristgerecht unterschreibe, müsse gehen und werde eine Abfindung in Höhe von drei Monatsgehältern bekommen.

Musk hat Twitter am 27. Oktober für 44 Milliarden Dollar übernommen und unmittelbar begonnen durchzugreifen. Er feuerte sofort den vormaligen Vorstandsvorsitzenden Parag Agrawal und andere Topmanager, und nur gut eine Woche nach Vollzug der Akquisition entließ er rund die Hälfte der 7500 Mitarbeiter. Wenige Tage später trennte er sich auch von einem großen Teil der auf freiberuflicher Basis beschäftigten Personen, unter anderen solchen, die für die Moderation von Inhalten zuständig waren.

Mehrere ranghohe Twitter-Manager gingen freiwillig. Musk hat neben seinen Aufgaben als Vorstandschef des Elektroautoherstellers Tesla und des Raumfahrtunternehmens SpaceX vorerst selbst die Führung von Twitter übernommen und wird dabei von einer Gruppe von Beratern unterstützt, unter denen langjährige Vertraute von ihm sind.

Dass Musk nun offenbar weitere Mitarbeiter entlassen hat, weil sie ihn kritisiert haben, ist insofern besonders bemerkenswert, weil er sich gerade im Zusammenhang mit der Twitter-Übernahme als Verfechter freier Meinungsäußerung inszeniert hat. Er hat Twitter übermäßige Zensur von Inhalten vorgeworfen und suggeriert, dies werde sich unter ihm ändern. Er hat auch gesagt, er wolle die Twitter-Sperre für den früheren US-Präsidenten Donald Trump aufheben.

Suche nach aufmüpfigen Kritikern

Wie die „New York Times“ schrieb, hat Musk zunächst punktuell einige kritische Beschäftigte entlassen und dann sein Team aufgefordert, systematisch Twitter-Einträge und die internen Kommunikationskanäle zu durchforsten und eine Liste „aufmüpfiger Mitarbeiter“ zu erstellen. Diesen Personen sei dann in der Nacht von Montag auf Dienstag per E-Mail ihre Entlassung mitgeteilt worden, mit der Begründung, sie hätten gegen Richtlinien des Unternehmens verstoßen. Insgesamt seien rund zwei Dutzend Mitarbeiter betroffen gewesen.

Twitter hat eigentlich ähnlich wie manche andere Vertreter der Technologiebranche immer eine Kultur gepflegt, in der interne Kritik geduldet wurde. Wie die Onlinepublikation „Platformer“ schreibt, habe es mit Blick darauf bislang auch keine offizielle Änderung der Richtlinien gegeben.

Ein Auslöser für die Welle von Entlassungen kritischer Mitarbeiter waren offenbar Reaktionen von einigen Twitter-Mitarbeitern auf einen Tweet von Musk, in dem er sich dafür entschuldigte, dass der Dienst in einigen Ländern sehr langsam sei, und dafür eine technische Erklärung gab. Eric Frohnhoefer, ein Softwareentwickler im Unternehmen, twitterte daraufhin, diese Erklärung sei falsch, und lieferte sich dann einen öffentlichen Wortwechsel mit Musk. Schließlich twitterte Musk, er habe den Softwareentwickler „gefeuert“, wenngleich er den Tweet später wieder löschte. Frohnhoefer reagierte mit einem Emoji, das mit seiner rechten Hand salutiert.

Kleinkrieg mittels Tweets

Dieses Emoji haben in den vergangenen Wochen viele entlassene Twitter-Mitarbeiter verwendet. Ein anderer Softwareentwickler unterstellte Musk in einem deftig formulierten Tweet, „keine Ahnung“ zu haben. Auch er wurde gefeuert. Musk hat die Serie von Entlassungen wegen kritischer Äußerungen zwar nicht direkt bestätigt, aber mit einem sarkastisch formulierten Tweet suggeriert, dass die entsprechenden Berichte zutreffen. Auf einen Tweet, in dem davon die Rede war, antwortete er: „Ich würde mich gerne dafür entschuldigen, diese Genies gefeuert zu haben. Ihr immenses Talent wird ohne Zweifel anderswo sehr nützlich sein.“

Unruhe gibt es nicht nur im Personal, sondern auch rund um die Produktstrategie. Die unter Musk gestartete Neuauflage des Blue-Abonnements, das Nutzern für 8 Dollar im Monat unter anderem ermöglicht, ihre Konten mit einem blauen Haken verifizieren zu lassen, wurde umgehend wieder gestoppt, nachdem sich Konten verbreitet hatten, in denen sich Nutzer als Prominente oder als Unternehmen ausgaben. Wie Musk jetzt twitterte, soll der Dienst am 29. November in überarbeiteter Form wiederkommen.