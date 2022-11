Aktualisiert am

Nachfolgeplanung : Musk denkt an Tesla-Rückzug

Elon Musk denkt offenbar über eine Nachfolgeregelung beim von ihm geführten Elek­troautohersteller Tesla nach. Das kam jetzt bei einem Gerichtsprozess im US-Bundesstaat Delaware heraus, der sich um Musks Gehaltspaket dreht. James Murdoch, ein Mitglied des Verwaltungsrats von Tesla, sagte dort im Zeugenstand, Musk habe in den vergangenen Monaten eine Person für die Nachfolge im Amt des Vorstandsvorsitzenden identifiziert. Um wen es sich dabei handelt, sagte Murdoch nicht, er ließ auch offen, wie konkret etwaige Gespräche über einen Führungswechsel geworden sind. Die Äußerung legt aber den Schluss nahe, dass Musk sich mit dem Gedanken an eine Nachfolgeregelung beschäftigt.

Musk ist derzeit nicht nur bei Tesla Vorstandschef, sondern auch beim Raumfahrtunternehmen SpaceX . Zudem führt er im Moment die Onlineplattform Twitter, die er vor wenigen Wochen gekauft hat. Musk war jetzt bei dem Prozess selbst im Zeugenstand und sagte, derzeit verbringe er den größten Teil seiner Zeit bei Twitter. Er erwarte aber, dass sich dies ändern werde, und er wolle jemand anderen für die Führung von Twitter finden.

Die Klage, die in Delaware verhandelt wird, wurde von einem Aktionär eingereicht, der meint, das Gehaltspaket, das Musk 2018 von Tesla gewährt wurde, sei exzessiv. Musk bekommt dabei kein Grundgehalt und keine Bonuszahlungen, aber eine große Menge von Aktienoptionen, die an das Erreichen von bestimmten Meilensteinen bei der Marktkapitalisierung oder anderen Kennzahlen wie Umsatz und Gewinn geknüpft sind. Die meisten Meilensteine sind mittlerweile erreicht, was Musk geholfen hat, zum reichsten Menschen der Welt zu werden.