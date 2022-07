Musik-Investor Matt Pincus : Business-Punk

Sein Vater gründete das Private-Equity-Haus Warburg Pincus. Er spielte erst in einer Hardcore-Punk-Band und baute später einen Musikverlag mit Stars wie The Weeknd auf. Heute ist Matt Pincus selbst Investor – und seinen Wurzeln treu geblieben.

Ich war das verkorkste Kind einer reichen Familie in New York.“ Matt Pincus kann heute heiter über seine Vergangenheit reden. Drogen, mehrere unfreiwillige Schulwechsel, alles in allem keine leichte Zeit. „Meine Eltern waren großartig und haben sich sehr um meinen Bruder und mich gekümmert, aber ich war auf meiner eigenen Reise.“ Kurz vor seinem Tod habe sein Vater – Lionel Pincus, der Gründer des Private-Equity-Riesen Warburg Pincus – noch zu ihm gesagt: „Weißt du, es gab eine Phase in deinem Leben, in der ich mir ziemlich sicher war, dass du nicht mehr die Kurve kriegst.“

Das war 2009, und schon damals hatte Pincus’ Leben einige Wendungen genommen. Kürzlich ist eine weitere hinzugekommen: 200 Millionen Dollar hat er mit seinem „Music“ genannten Investmentvehikel, an dem die Investmentbank Liontree und zwei weitere Partner beteiligt sind, eingesammelt. Pincus steckte schon zuvor Geld in Unternehmen, primär auf dem Gebiet Musiktechnologie.

So hat er in die Ticketing-App Dice investiert und in die Plattform Splice , die Abonnenten Zugriff auf eine Vielfalt an lizenzfreien Beats, Loops und Samples für die Musikproduktion bietet. Sein „erstes und bislang wohl namhaftestes Investment“ – so beschreibt Pincus Splice. Generell habe er drei Felder im Visier: den Tech-Bereich, unabhängige Labels oder Verlage und Geschäftsmodelle für die nächste Generation des Internets, das sogenannte Web 3.0. Wie die frischen 200 Millionen Dollar eingesetzt werden, darüber kann er frei entscheiden. Das Vertrauen seiner Partner ist offensichtlich groß. Und ziemlich sicher wird alles, was Pincus künftig angeht, mit Musik zu tun haben.

„Straight-Edge hat im Prinzip mein Leben gerettet“

Musik ist die Konstante im Leben des heute 49 Jahre alten New Yorkers. Mit seiner Frau und den zwei Kindern lebt er in seiner Heimatstadt. Mehr als 30 Jahre zuvor kam er in dieser über einen Schulfreund mit der hiesigen Hardcoreszene in Kontakt. Im Nachhinein war dies der Grund dafür, dass sich die Vorahnung seines Vaters nicht erfüllen sollte. „Ich ging jedes Wochenende auf Shows, kannte jeden Song, wusste, auf welchem Label welche Platte erschienen war“, erinnert er sich. „Die Szene und die Straight-Edge-Einstellung haben im Prinzip mein Leben gerettet.“

Kein Alkohol, keine Zigaretten oder anderweitige Drogen (für manche Vertreter gehört auch Vegetarismus, Veganismus oder die strikte Ablehnung von Promiskuität dazu): „Die Haltung gab mir ein Ziel, das ich nur für mich verfolgen konnte, und ich wollte unbedingt in einer dieser Bands spielen.“ Die Gelegenheit ergab sich wenig später, als der Bassist von Judge hinwarf. Wenige Wochen nach dem Anruf seines Kumpels, mittlerweile Schlagzeuger von Judge, stand der 16-jährige Pincus mit der Band im Studio. Anstatt zur Uni ging es in der Folge auf Tour. Eine prägende Erfahrung für den Teenager, die seinen weiteren Weg mitbestimmen sollte.

„Der Do-it-yourself-Aspekt der Punk/Hardcore-Szene ist etwas ganz Besonderes für Leute in der Musikindustrie, überall finden sich Leute mit diesem Hintergrund, denn wir haben alles selbst in die Hand genommen“, sagt er. Konzerte buchen, Fanartikel herstellen, Pressen und Vertreiben von Platten, alles vertraute Themen – für Pincus ganz besonders. „Ich war kein guter Musiker, ich habe keinen der Songs geschrieben, aber mich hat früh die Businessseite interessiert.“ Also kümmerte er sich um das Eintreiben von Geld bei Konzerten und den Plattenvertrag der Band.