Munich-Re-Chef Jeworrek : Strom aus der Wüste? – „Unbedingt!“

Herr Jeworrek, überall in der Welt gibt es immer mehr Naturkatastrophen in immer kürzerer Zeit. Ist das die logische Folge des Klimawandels?

Für die wetterbedingten Naturgefahren kann man das insgesamt so sagen, wenn auch nicht auf jedes einzelne Ereignis bezogen. Wichtig sind vor allem sich ändernde Risiken, zum Beispiel bei Hagel- und Gewitterereignissen oder Waldbränden in den USA, die man in der Schwere und Häufigkeit so nicht erwartet hat.

Die Schäden nehmen so oder so zu, auch für einen Rückversicherer wie die Munich Re.