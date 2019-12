Aktualisiert am

Entwicklung in München : Digitales Biotop

Google schafft sich in München ein neues Zuhause. Längst ist die bayerische Landeshauptstadt Heimat für Tech-Konzerne aus aller Welt. Damit das so bleibt, rücken Universitäten, Unternehmen und Politik nun näher zusammen.

Der Postpalast sieht ziemlich ramponiert aus. Ohne Fenster und Türen gleicht das Gebäude eher einem gewöhnlichen Rohbau denn einem geschichtsträchtigen Paketzustellamt unter Denkmalschutz. Voraussichtlich Anfang 2021 erscheint die markante, gegenüber vom Circus Krone gelegene Rotunde mit ihrem ausladenden Glasdach in neuem Glanz – versehen mit einer bunten Buchstabensuppe namens Google. Was ursprünglich als Hotelkomplex geplant war, wird nun zum Ausrufezeichen des amerikanischen Suchmaschinengiganten in Deutschland.

Google hat das 1926 errichtete Objekt mit einer Fläche von rund 41.000 Quadratmetern gekauft, wie es das Unternehmen mit den meisten seiner Repräsentanzen zu tun pflegt. Es hat Großes vor: Zu den in der bayerischen Landeshauptstadt schon beschäftigten 1.000 Mitarbeitern kommen in den nächsten Jahren weitere 1.500 hinzu. Sie werden Produkte rund um den Internetbrowser Chrome, um Datenschutz, die Spieleplattform Stadia und Anwendungen wie Google Drive und Apps entwickeln. Angaben zu den Investitionen, geschweige denn zum Kaufpreis der Immobile, lehnt Google ab. Vermutlich wird ein niedriger dreistelliger Millionenbetrag. Mit der prominenten Lage in der Maxvorstadt entsteht dort dann der größte deutsche Google-Standort vor Hamburg mit 650 und Berlin mit 200 Mitarbeitern.