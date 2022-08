Günther Helm geht : Die Drogeriekette Müller braucht einen neuen Chef

Der Drogerie-Unternehmer Erwin Müller und sein Geschäftsführer Günther Helm haben sich „im Einvernehmen“ getrennt. Das bestätigte die Drogeriekette in Ulm in einer knappen Mitteilung. Künftig werde Müller das Unternehmen wieder selbst führen. Damit ist die Nachfolgeregelung in Deutschlands drittgrößter Drogeriekette wieder völlig offen.

Gustav Theile Wirtschaftskorrespondent in Stuttgart. Folgen Ich folge



Patriarch Müller ist 89 Jahre alt. Er hatte den Österreicher Helm vor gut drei Jahren als Nachfolger geholt und angekündigt, sich Schritt für Schritt zurückziehen zu wollen. Der 43 Jahre alte Jurist kam als Überflieger der Einzelhandelsbranche und hatte zuvor die Aldi-Tochtergesellschaft Hofer in Österreich geführt. Er sollte nicht nur Geschäftsführer werden, sondern auch Firmenanteile erhalten.

Doch Müller kündigt seinen Rückzug seit Jahrzehnten an, ohne dass er diesen bis heute umgesetzt hätte. Damit geht es ihm ganz ähnlich wie etlichen anderen Patriarchen, gerade im Südwesten, die noch hochbetagt über ihre Unternehmen herrschen. Müller wird ein sehr traditioneller, manchmal auch sprunghafter Führungsstil nachgesagt, weshalb die Drogeriekette als schwer zu führen gilt. Mancher hält sie für unregierbar.

Wie es dem Unternehmen, das etwa 35.000 Mitarbeiter hat und auf einen Umsatz von mehr als 4 Milliarden Euro kommt, wirtschaftlich geht, ist von außen schwierig zu beurteilen. Zahlen veröffentlicht Müller kaum. Nach einer Schwächephase soll es unter Helm wirtschaftlich wieder aufwärts gegangen sein.