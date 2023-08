Mr. Beast steht an der Spitze des größten Videoportals der Welt. Egal was er macht, es scheint ihm nur mehr Fans einzubringen. Einige kritisieren seine Art, mit seiner Bekanntheit umzugehen.

Wie viele Erfolgsgeschichten der Plattform begann seine Karriere mit „Minecraft“. Im Februar 2012 lud der damals 13 Jahre alte James Donaldson sein erstes Video auf die Plattform Youtube. Zwei ruckelige Minuten aus dem Spiel mit den digitalen Bauklötzen, noch mit dem „Bandicam“-Logo im Bild, dem Signet einer Videosoftware, die Amateur-Youtuber gerne zur Aufnahme ihrer Videos nutzten. Dann, am 12. August dieses Jahres, veröffentlichte Mr. Beast, wie Donaldson auf der Plattform heißt, ein Video, wie er für sich und seine Freunde den gesamten Eiffelturm für rund 43.000 Dollar an einem Abend mietet – inklusive Essen im Sternerestaurant und die Kon­trolle über die Beleuchtung.

Gregor Brunner Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Donaldson unterhält als einzelne Person den beliebtesten Kanal von Youtube mit 176 Millionen Abonnenten. Größer ist nur noch das indische Musik-Label T-Series mit 247 Millionen Abonnenten. Im Reisevideo, das am Montag nach dem Hochladen schon knapp 65 Millionen Mal angeschaut wurde, dokumentiert Donaldson auch noch den Urlaub in einem Luxusresort in der Karibik, einer kugelsicheren Präsidentensuite in der Schweiz und in einem Freizeitpark in Japan. Es wurde das Video, abseits von Musikvideos, das binnen 24 Stunden von den meisten Menschen auf der Plattform angesehen wurde.