Motel-One-Gründer : Der stille Sozialist

Dieter Müller ist die Ruhe in Person. Ein zaghaftes, ab und an verschmitztes Lächeln setzt er gerne auf. Manchmal wird der Gründer, Haupteigentümer und Vorstandsvorsitzende von Motel One flapsig, wenn er mit guten Geschäftszahlen manchen Wettbewerber vorführt. Seit der Gründung vor 20 Jahren ist der Besitzer der Billig-Hotelkette mit der türkisfarbenen „1“ im Logo für etablierte Hotelketten zum Enfant terrible geworden.

Doch im ruhigen Müller hat sich in diesen Tagen vieles aufgestaut. Da gibt der 66 Jahre alte Unternehmer Zurückhaltung und gepflegte Contenance auf. Motel One steht im Vergleich zu vielen anderen in der Hotel- und Gastronomie-Branche noch relativ gut da. Aber der Liquiditätsabfluss von monatlich 20 Millionen Euro zeigt auch ihm die Grenzen auf. „Für drei Monate sind das 60 Millionen Euro – bei null Umsatz!“ Seine Stimme bleibt sanft und leise, und doch explodiert es innerlich in ihm: „Bei den gegenwärtigen Diskussionen um Rettungsmaßnahmen und der Übernahme von Lasten der Krise könnte ich glatt zum Sozialisten werden.“