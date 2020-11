Russland : Moskaus Wurstkönig erschossen

Der Fleischfabrikant Wladimir Marugow ist am Montag in seiner Sauna mit einer Armbrust getötet worden. Das Ermittlungskomitee teilte mit, in einem Mordfall in der Region sei ein Strafverfahren eröffnet worden.

Der russische Fleischfabrikant Wladimir Marugow ist in der Sauna auf seinem Privatgrundstück im Umland von Moskau mit einer Armbrust erschossen worden. Das Ermittlungskomitee teilte mit, in einem Mordfall in der Region sei ein Strafverfahren eröffnet worden, machte aber zunächst keine genaueren Angaben zu dem Opfer. In der Mitteilung hieß es, in der Nacht zum Montag seien mehrere Maskierte in eine allein stehende Sauna auf dem Grundstück eines Mannes eingedrungen, hätten den Hausbesitzer und seine Frau gefesselt und die Herausgabe von Geld gefordert, das sich im Haus befinde.

Katharina Wagner Wirtschaftskorrespondentin für Russland und die GUS mit Sitz in Moskau. F.A.Z.

Die Frau habe entkommen können und daraufhin die Polizei verständigt, die den Mann leblos aufgefunden habe. Am Tatort sei eine Armbrust gefunden worden, mit der das Opfer erschossen worden sei. Die Täter seien in einem Auto geflohen, das die Polizei später in einem Dorf in der Nähe entdeckt habe. Am Montagabend gaben die Ermittler bekannt, einer der Verdächtigen in dem Mordfall an dem 54 Jahre alten Fabrikanten sei festgenommen worden. Nach einem Mittäter werde weiterhin gefahndet. Der Telegram-Kanal „Baza“, der regelmäßig Details über Kriminalfälle kolportiert, schrieb, bei der Frau habe es sich nicht um die Ehefrau, sondern um eine „Bekannte“ Marugows gehandelt. Ihr zufolge seien zwei maskierte Männer in die Sauna eingedrungen, die mit Armbrust und Gewehr bewaffnet gewesen seien. Sie hätten sie beide gefesselt und Marugow dann mit der Armbrust in die Brust geschossen.

Wladimir Marugow war der Besitzer mehrerer großer Unternehmen, darunter der Betriebe „Fleischimperium“ und „Oserezkije Würste“. Magurow soll laut Interfax deshalb auch „Wurstkönig“ genannt worden sein. Das Medienhaus RBK meldete, gegen ihn sei ein Insolvenzverfahren eröffnet worden.