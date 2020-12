Unternehmen Molecular Partners : Corona einkleistern und vernichten

Wenn Aktienkurse nach unten oder nach oben ausschlagen, gibt es dafür nicht immer sofort eine plausible Erklärung. Als indes am 28. Oktober der Kurs der Molecular Partners AG um 32 Prozent in die Höhe schoss, war der Grund dafür sonnenklar. An jenem Tag gab der Basler Pharmariese Novartis bekannt, sich an dem Schweizer Biotech-Unternehmen mit 6 Prozent zu beteiligen und diesem in einem ersten Schritt 60 Millionen Franken zur Verfügung zu stellen. Das ist eine Art Ritterschlag für das kleine Unternehmen aus Schlieren, das gerade einmal 150 Mitarbeiter zählt und dessen Verluste zuletzt mehr als dreimal so hoch waren wie die Umsätze. Der Einsatz von Novartis spiegelt das Vertrauen in eine von Molecular Partners erfundene Waffe gegen das Coronavirus, die ihre Schusskraft freilich erst noch unter Beweis stellen muss.

Johannes Ritter Korrespondent für Politik und Wirtschaft in der Schweiz. F.A.Z.



Diese Waffe trägt die sperrige Bezeichnung MP0420. Dahinter verbirgt sich ein maßgeschneiderter Proteinwirkstoff, ein sogenanntes Darpin, zur Behandlung und Prävention von Covid-19. „Unser Darpin funktioniert wie eine Mauer“, erläutert Michael Stumpp im Gespräch mit der F.A.Z. Der 48 Jahre alte Molekularbiologe ist Mitgründer und Vorstandsmitglied von Molecular Partners. Einmal injiziert, baue das Darpin eine Schutzwand auf, die das Virus daran hindere, in die Zellen einzudringen. Laienhaft formuliert, funktioniert das so: Die künstlichen Proteine kleistern die Oberfläche des Virus zu, so dass dieses nicht mehr an der Zelle andocken kann.