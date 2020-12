Moderna-Chef Stéphane Bancel : Ein Kriegertyp gegen Corona

Inmitten all der Nachrichten über alarmierend hohe Infektionszahlen und verschärfte Lockdowns gibt es in diesen Tagen auch Bilder, die Hoffnung machen: von Lastwagen, die mit großen Mengen Impfstoffen an Bord Fabriken verlassen. Und von Patienten, die sich öffentlichkeitswirksam mit diesen Substanzen gegen das Coronavirus immunisieren lassen. Am Montag haben Corona-Impfungen in den Vereinigten Staaten begonnen, in Großbritannien ging es schon in der vergangenen Woche los, und auch die Zulassung für die EU und damit für Deutschland könnte in wenigen Tagen kommen. Entstanden ist der Impfstoff in den Laboren des Mainzer Biotechnologieunternehmens Biontech, das ihn dann zusammen mit dem amerikanischen Pharmagiganten Pfizer weiterentwickelt hat. Biontech und Pfizer haben somit das Rennen um die erste Corona-Impfung gewonnen, aber die beiden Unternehmen haben einen Verfolger, der ihnen dicht auf den Fersen ist. Auch dem amerikanische Biotech-Spezialisten Moderna ist in den Vereinigten Staaten inzwischen offiziell eine sogenannte Notfallgenehmigung erteilt worden. Auch in Europa hat Moderna einen Zulassungsantrag gestellt.

In klinischen Tests ergaben sich ähnliche Wirksamkeitsraten wie mit dem Konkurrenzprodukt von Biontech und Pfizer, sie lagen bei deutlich mehr als 90 Prozent. Wenn sich der designierte amerikanische Präsident Joe Biden Anfang nächster Woche vor laufenden Kameras impfen lässt, wie amerikanische Medien berichten, wird er also zwei Impfstoffe zur Auswahl haben.