In Europa dürfte die moderne Mobilfunktechnologie rascher Fuß fassen als bisher erwartet – parallel zum Datenboom in den Handynetzen. Andere Regionen sind aber schon weiter.

Mit Blick auf die Verbreitung des modernen Mobilfunkstandards 5 G hinkt Europa derzeit im Weltvergleich hinterher, wird aber in diesem Jahrzehnt schnell auf- und überholen. Das geht aus dem am Mittwoch veröffentlichten Mobility Report des Netzanbieters Ericsson hervor, eine in regelmäßigen Abständen publizierte Studie rund um die Entwicklung des globalen Mobilfunkmarktes.

Thiemo Heeg Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



Laut den Prognosen der Schweden dürfte die Zahl der 5-G-Mobilfunkverträge auf der ganzen Welt bis Ende 2023 voraussichtlich die Marke von 1,5 Milliarden erreichen. Ende vergangenen Jahres waren es eine Milliarde Verträge. Auch das schwache Smartphone-Geschäft im vergangenen Jahr hat den Umstieg auf 5 G nicht stoppen können, wie der Bericht betont. Die Entwicklung zeige, dass Nutzer und Anbieter gleichermaßen von 5 G profitierten, resümiert Ericssons Netzchef Fredrik Jejdling.

Besonders in Nordamerika ist der neue Mobilfunkstandard schon ziemlich weit verbreitet. 41 Prozent aller dortigen Mobilfunkverträge sind der Studie zufolge Ende 2022 5-G-Verträge gewesen. Auch Nordostasien liegt mit einer Quote von 30 Prozent vorne, gefolgt von der Region des Golfkooperationsrates mit 18 Prozent. Westeuropa kommt auf einen 5-G-Anteil von 13 Prozent.

88 Prozent Marktdurchdringung in fünf Jahren

Deutlich darunter und wenig entwickelt zeigt sich 5 G im Mittleren Osten und in Afrika, in Südostasien und Ozeanien, in Zentral- und Osteuropa sowie in Lateinamerika. Auch Indien weist den Daten zufolge noch Nachholbedarf auf. Allerdings dürfte der Subkontinent sich zur am schnellsten wachsenden 5-G-Region überhaupt entwickeln. Die Anzahl der 5-G-Verträge in dem Land mit 1,4 Milliarden Einwohnern erreichte bis Ende 2022 gerade mal etwa zehn Millionen. Bis Ende 2028 werden 5-G-Mobilfunkabonnements jedoch schon eine Quote von schätzungsweise 57 Prozent erreichen.

Auch für Westeuropa erwarten die Fachleute ein sehr starkes Wachstum. Binnen fünf Jahren rechnen sie mit einer Marktdurchdringung von 88 Prozent. Damit wäre ein Wechsel der Spitzenpositionen verbunden: Nordamerika dürfte dann auf 91 Prozent kommen, die Golfregion auf 86 Prozent und Nordostasien auf 71 Prozent. Trotz geopolitischer Herausforderungen und makroökonomischer Abschwächungen in einigen Märkten soll das 5-G-Geschäft generell weiter wachsen, wird erwartet.

Ältere Technik auf dem Rückzug

Die fünfte Generation des Mobilfunks (5 G) bietet deutlich höhere Datenübertragungsraten als die bisherigen Standards 3 G/UMTS und 4 G/LTE. Außerdem fällt die Latenz, also die Verzögerungszeit im Datentransport, geringer aus, sodass man 5 G auch für Echtzeitanwendungen wie das Steuern von Maschinen aus der Ferne oder für Telemedizinanwendungen verwenden kann. 5-G-Technik ist zudem besser als seine Vorgänger geeignet, große Massen ins Internet zu bringen, etwa alle Besucher eines Fußballstadions.

Tatsächlich befindet sich die ältere Technik auf dem Rückzug. Eric­sson erwartet, dass 3-G-Netze eingestellt werden, um mehr Funkfrequenzen für 4 G und 5 G zur Verfügung zu haben. Unterm Strich dürfte 2028 das Jahr sein, in dem sich 5 G zur dominierenden mobilen Zugangstechnologie entwickelt. Der Mobility Report rechnet dann mit 4,6 Milliarden entsprechenden Mobilfunkverträgen auf der Welt, das wären erstmals mehr als 50 Prozent. 4 G alias LTE dagegen soll bald den Rückzug antreten. Nach einem Spitzenwert von 5,2 Milliarden Verträgen in diesem Jahr soll es in fünf Jahren nur noch 3,8 Milliarden 4-G-Verträge geben, weil mehr und mehr Handybesitzer auf 5 G umsteigen.

Mehr zum Thema 1/

Der Umstieg auf die neue und schnelle Technologie dürfte auch der Tatsache geschuldet sein, dass der Datenhunger der Handynutzer unverändert stark steigt, befördert unter anderem durch den Trend zum Videostreaming unterwegs. So hat sich der globale Datenverkehr über Mobilfunk in gerade zwei Jahren fast verdoppelt. Zuletzt lagen die jährlichen Wachstumsraten zwischen 40 und 60 Prozent. Keine Frage: Künftig dürfte jeder Smartphonebesitzer deutlich mehr Handydatenvolumen benötigen als heutzutage.

Zwar funktionieren viele Anwendungen und Apps auch heute noch sehr gut mit dem 4-G-Standard. Doch die 5-G-Verbreitung geht derzeit vor allem mit dem Bedarf professioneller Kunden einher, während Privatkunden nachziehen. Das zeigt auch der Blick in die Geschichte. Von 2 G über 3 G und 4 G zu 5 G: In etwa jedem Jahrzehnt wurde bislang eine neue Mobilfunkgeneration ausgerollt. Das dürfte auch diesmal nicht anders sein – bis 6 G dann in den 2030er-Jahren 5 G ablöst.