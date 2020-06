Kampf der sozialen Netzwerke : Wie der Snapchat-Chef zu Facebook aufholen will

Wer kann neben Facebook bestehen? Oft heißt es, das soziale Netzwerk sei übermächtig, amerikanische Kartellbehörden beschäftigen sich mit der Frage, ob es seine Marktposition missbraucht hat. Es hat aufstrebende Wettbewerber gekauft oder deren Produkte kopiert. Seine diversen Dienste von der namensgebenden Plattform über Instagram bis zu Whatsapp werden täglich von fast 2,4 Milliarden Menschen genutzt.

Aber Evan Spiegel gibt sich davon unbeirrt. Er ist Mitgründer und Vorstandsvorsitzender von Snap, dem Betreiber des sozialen Netzwerks Snapchat, der einst ein milliardenschweres Übernahmeangebot von Facebook abgelehnt hat. Snapchat liegt heute mit 229 Millionen täglichen Nutzern noch weit hinter dem großen Rivalen, aber im Gespräch mit der F.A.Z. nennt Spiegel es „bestimmt möglich“, eines Tages selbst mehr als zwei Milliarden Nutzer zu haben. Er meint, in der Öffentlichkeit werde die Position seines Unternehmens unterschätzt. In der Kernzielgruppe zwischen 13 und 34 Jahren erreiche Snapchat schon heute in den Vereinigten Staaten mehr Nutzer als Facebook oder Instagram. Und dieses Alterssegment verheiße noch viel Potential, gerade auch in Entwicklungsländern: „Es gibt viele Leute auf der Welt, die zwischen 13 und 34 Jahren alt sind.“