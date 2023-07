Aktualisiert am

Mit Ryd wird das Auto zur Kreditkarte. Mercedes und BMW, BP und Shell, Mastercard & Co. vertrauen auf die Technik des Münchner Unternehmens.

Ein Auto, das mitdenkt, gab es früher nur in Hollywood. KITT zum Beispiel, das gepanzerte Hightech-Vehikel, das für David Hasselhoff in der Fernsehserie „Knight Rider“ per Armbanduhr jederzeit ansprechbar war, ist unvergessen. Vier Jahrzehnte später übernimmt das Auto im Alltag immer mehr Tätigkeiten. Mit der Software von Ryd bezahlt es selbständig die Tankrechnung. „Ryd baut die Bezahlplattform für die Autohersteller“, sagt Unternehmensgründer Oliver Götz im Ge­spräch mit der F.A.Z.

Henning Peitsmeier Wirtschaftskorrespondent in München. Folgen Ich folge

Für die Zahlungen direkt aus dem Auto muss Ryd Autohersteller, Mineralölkonzerne und Kreditkartenanbieter zusammenbringen, und das ist dem 2014 gegründeten Unternehmen laut Götz nun in großem Stil gelungen. Schon heute sei Ryd das „größte europäische B2C-Netzwerk für Digital Fueling“, sagt Götz. Zu den strategischen Finanzpartnern gehören BP, Mastercard, Mercedes und Axa.