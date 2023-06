Apotheker in ganz Deutschland haben am Mittwoch ihre Geschäfte geschlossen. Sie wollen der Bevölkerung die Nöte ihrer Branche vermitteln – und treffen damit auf Verständnis.

April Davis sucht nach einer ge­öffneten Apotheke. Ihre Tochter braucht dringend ein Schmerzmittel. Es ist schon das dritte Geschäft, in dem die beiden es versuchen. Doch das Pärchen aus Seattle hat Glück. Es steht vor einer von nur fünf Apotheken, die am Mittwoch in Frankfurt Notdienst schieben und die Bevölkerung weiterhin mit Medikamenten versorgen. Doch auch diese Apotheke macht keinen Hehl daraus, dass heute Ausnahmezustand herrscht.

Auf einem Dutzend greller Plakate im Schaufenster macht sie auf die Forderungen der Apotheker aufmerksam: Sie wollen einen höheren Pauschalbetrag je verschreibungspflichtigem Medikament, das über die Ladentheke geht. Aktuell be­kommen sie 8,35 Euro, sie fordern 12 Eu­ro. Eine Steigerung von immerhin 44 Pro­zent. Allerdings ist das sogenannte Fixum seit 10 Jahren nicht angepasst worden. „Die laufenden Kosten steigen aber immer weiter“, sagt Annette Heinz. Ihre Apotheke ist heute geschlossen. „Es geht nur noch darum, billig für die Krankenkassen zu sein. Medikamente werden in Indien und China gefertigt und sind von Lieferengpässen betroffen.“

Einblicke in Bürokratieauswüchse

Besonders kritisch sei die Lage bei Fieber- und Schmerzmitteln für Kinder und bei Blutverdünnern. „Wenn Sie heute mit einem Nierenversagen ins Krankenhaus kommen, kann es sein, dass sie daran sterben, weil der für die Dialyse benötige Blutverdünner fehlt“, sagt Heinz.

Die Folge der Lieferprobleme: Nur ein Drittel von Heinz’ 20 Angestellten sei überhaupt noch damit beschäftigt, Kunden zu beraten und Produkte zu verkaufen. Ein weiteres Drittel telefoniere Herstellern hinterher, um endlich an die Me­dikamente zu kommen. Und das letzte Drittel? Das sei mit Dokumentation be­schäftigt. „Wenn wir einem Rabattvertrag nicht nachkommen, also einem Kunden nicht das Präparat verkaufen können, für das seine Krankenkasse einen besonders günstigen Vertrag mit dem Hersteller abgeschlossen hat, dann müssen wir beweisen, dass das Medikament an dem Tag nicht lieferbar war.“ Gelingt das nicht, bleibt die Apotheke auf den gesamten Kosten sitzen.

Auch Klaus-Martin Baumann, der April Davis das Schmerzmittel verkauft hat, gibt Einblick in die Bürokratieauswüchse, die in seiner Apotheke die Mitarbeiter binden: „Wenn ein Kunde ein Re­zept für 20 Milligramm Wirkstoff hat, ich aber nur zweimal 10 Gramm auf La­ger habe, dann muss ich das mit viel Aufwand auf dem Rezept dokumentieren.“ Zwar seien mit Beginn der Lieferengpässe einige bürokratische Erleichterungen eingeführt worden. Doch viele seien in­zwischen wieder abgeschafft. Die Lieferengpässe bestehen weiterhin.

Mit der Protestaktion wollen die Apothekerinnen und Apotheker nicht nur die Politik warnen. „Die Bevölkerung kennt die Problematik gar nicht“, sagt Anne Kersting, die am Mittwoch arbeitet, ob­wohl sie nicht für den Notdienst eingeteilt ist. Der Ladeneingang ist abgesperrt, in dringenden Fällen verkauft sie die Medikamente in Freizeitkleidung über das Ab­sperrband hinweg; was bis morgen warten kann, solle bis morgen warten.