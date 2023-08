Pauschalreise per Bahn : TUI ist wieder am Zug

Ein besonders langer Zug rollt kurz nach 22 Uhr in den Hauptbahnhof von Osnabrück ein. 16 Wagen plus Lokomotive – mehr passen nicht an den Bahnsteig. Sebastian Ebel, der Vorstandsvorsitzende des Reisekonzerns TUI , strebt ganz nach vorn. Cockpits kennt er gut, schließlich besitzt der Urlaubskonzern eine Flugzeugflotte, der Führerstand einer Lok ist hingegen noch weniger bekanntes Terrain, das ihn interessiert. Besonders bei diesem Zug, denn der heißt auch TUI-City-Express, und bringt Urlauber über Nacht von Amsterdam aus nach Prag, in Osnabrück und Hannover können deutsche Kunden zusteigen. Und das soll nur der Anfang sein: Ebel hat ein Papier mit bunten Linien dabei, die quer durch Europa führen. Wenn es gut mit dem City-Express gut läuft, soll in etwa fünf Jahren aus jeder gezeichneten Linie eine reale Zugverbindung geworden sein.

„Wir wollen Routen von Stockholm bis Italien aufbauen“, sagt Ebel. Nur spanische Badeorte scheiden aus, da Gleise dort eine breitere Spurweite als in Mitteleuropa haben. Zwölf Züge könnten künftig nötig sein, nicht bloß der TUI-City-Express. Urlauberzüge seien ein „spannendes Thema“. Dabei hatte TUI die einst im Programm, schickte sie aber vor 30 Jahren aufs Abstellgleis, weil sich Kunden mehr für Flugreisen interessierten.