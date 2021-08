Stornierte Reisen : Minusgeschäft mit Sommerurlaub

Aktualisiert am

Der Sommer werde gut, lautete eine Verheißung des Frühjahrs von Virologen und Politikern. Mit Blick auf die Buchungszahlen wollen das zahlreiche Reisebüros nicht mehr bestätigen. Die Kooperation Best-Reisen, der 650 eigenständige Reisebüros angehören, schlägt zum Ende der Sommerferienzeit Alarm.

„Für unsere Reisebüros erweist sich die Zeit nach dem Ende des Lockdowns im Großen und Ganzen letztendlich leider als ein Minusgeschäft“, sagt Best-Vertriebsvorstand Cornelius Meyer. Der Grund: eine wachsende Zahl Kunden, die erst gebuchte Reisen wieder zurückgaben, seit Inzidenzen wieder steigen, die Delta-Variante des Virus dominant wurde und neue Hochrisikogebiete benannt wurden.

45 Prozent der Best-Reisebüros gaben in einer Abfrage der Kooperationszentrale an, für Reiseantritte im August mindestens jeden vierten Urlaub wieder storniert zu haben. Vorn unter den Rückziehern lagen Familien mit Kindern, die noch weitgehend ungeimpft sind. 58 Prozent der umsatzträchtigen Familienbuchungen seien rückabgewickelt worden, aber nur 7 Prozent der im Gesamtpreis billigeren Reisen von Singles.

Reiseanbieter hatten mit flexiblen Stornobedingungen um Kunden geworben. Büros erlebten nun „ein unseliges Déjà-vu“, sagt Meyer. Keine Reise heißt für sie oft keine Provision. Vergütungen für Beratung und Verkauf gelten nach den Branchenregeln erst als sicher, wenn ein Urlaub angetreten wird. Das war schon 2020 ein wirtschaftliches Problem.

Sommergeschäft auf Achterbahnkurs

Der Verlauf des Sommergeschäfts glich bislang einem Achterbahnkurs. Das Frühbuchergeschäft fiel nahezu komplett aus. Dann hellte sich die Stimmung auf. Der Wert der im Juni eingegangenen Buchungen lag um für den Marktforscher Travel Data and Analytics (TDA) „bemerkenswerte“ 42 Prozent über dem Vor-Corona-Niveau. TDA wies für den 30. Juni ein doppelt so hohes aufgelaufenes Buchungsvolumen aus wie zum Vergleichstag des Vorjahres. Was fulminant klang, bedeutete aber auch, dass zur Vor-Pandemie-Zeit ein Minus von 65 Prozent blieb.

Dieser Abstand zur Normalität dürfte Meyer zufolge wieder größer geworden sein. Als erster Branchenmanager wagt er sich mit dieser Botschaft vor. Marktführer TUI räumte zuletzt – allerdings auf Basis der Geschäftszahlen bis 30. Juni – zwar ein, dass das ursprünglich angepeilte Ziel von 75 Prozent mit Kunden aus ganz Europa nicht mehr erreicht werde, doch 60 Prozent würden geschafft. Als Indiz für das Stornoproblem in Reisebüros konnte aber gewertet werden, dass TUI zuletzt ankündigte, auf Rückeinzüge von bereits gezahlten Provisionen ausnahmsweise zu verzichten.

Steigende Inzidenzen und wechselnde Regeln

Meyer macht nach der Umfrage, die mehr als 200 Betriebe beantworteten, zwei Ursachen für den Dämpfer aus. Zum einen sind es steigende Inzidenzen und neue Hochrisikogebiete. Zum anderen waren es wechselnde Auflagen für Reisende. Der Bund hatte Ende Juli – somit erst mitten in der Ferienzeit – die Corona-Einreiseverordnung geändert und Test- und Quarantänepflichten für Rückkehrer angepasst.

Meyer räumt ein, dass es für Regierungen schwierig sei, auf ein wechselhaftes Pandemiegeschehen angemessen zu reagieren. „Dennoch bleibt festzuhalten, dass Reisebürokunden in diesem Sommer vor allem eins waren: von den diffusen Regelungen und Einstufungen verunsichert.“

Nun richten sich die Hoffnungen auf eine Spätsaison im Herbst. Immerhin 45 Prozent der befragten Reisebüros sehen Chancen zumindest auf eine leichte Erholung. Wie das Robert-Koch-Institut am Freitag mitteilte, fällt von Sonntag an ganz Spanien samt Mallorca wieder aus der Reihe der Hochrisikogebiete, nachdem eine Woche zuvor schon wegen gesunkener Inzidenzen die Kanarischen Inseln aus der Liste gestrichen wurden.

Damit entfallen – für die meisten Deutschen allerdings nach Ende der Sommerferien – wieder sämtliche im Juli eingeführten Quarantänepflichten. TUI kalkuliert damit, dass Familien Urlaube nachholen. Ein Sprecher sagte, die Entscheidung gebe „noch mal einen Push für Familien, die ihre Kinder nicht mehr in Quarantäne geben müssen“.