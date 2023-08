Aktualisiert am

Michael Kretschmers Regierung hat den taiwanesischen Konzern TSMC zum Bau einer Chipfabrik in Dresden bewegt. Das Thema Hochtechnologie spielt für den CDU-Politiker schon lange eine wichtige Rolle.

Michael Kretschmer (CDU) in der Sächsischen Staatskanzlei Bild: Robert Gommlich

Als eine Delegation des taiwanischen Halbleiterfertigers TSMC vor einem Jahr nach Dresden kam, schöpfte die Landesregierung aus dem Vollen. Sie führte den TSMC-Trupp, darunter den für die strategische Planung verantwortlichen Vize-Vorstand Jonathan Lee, in die Semperoper, tafelte mit ihm in der Porzellansammlung des Zwingers und besuchte schließlich auch das Grüne Gewölbe. Dort soll der Vorstand vor allem von dem berühmten Kirschkern beeindruckt gewesen sein, in den 185 Gesichter geschnitzt wurden, die für Besucher nur mit einer Lupe gut zu erkennen sind. Ende des 16. Jahrhunderts wurde das Kleinstkunstwerk dem sächsischen Kurfürsten Christian I. zum Geschenk gemacht. Der Sprung von sächsischer Handwerkskunst zur Mikroelektronik war da nur noch ein kleiner.

Stefan Locke Korrespondent für Sachsen und Thüringen mit Sitz in Dresden. Folgen Ich folge



In gewisser Weise profitiert nun mehr als 400 Jahre später auch dessen – demokratisch gewählter – Nachfolger von dieser Tradition. „Die Entscheidung für Dresden ist ein großer Gewinn und eine wunderbare Nachricht für Sachsen, Deutschland und ganz Europa“, sagte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, nachdem der taiwanische Konzern offiziell mitgeteilt hatte, seine europäische Dependance in Dresden zu errichten.