Viele deutsche Unternehmen müssen derzeit interne Meldestellen einrichten, um die Vorgaben des neuen Hinweisgeberschutzgesetzes umzusetzen. Dass Missstände durch Whistleblower aufgeklärt werden, ist durch Datenlecks wie die „Panama Papers“ bekannt. Nach der Veröffentlichung von Millionen von Dokumenten im Jahr 2016 kamen Steuerfahnder vielen Finanztransaktionen von Unternehmen und vermögenden Privatpersonen auf die Spur. In Deutschland haben das Bundeskriminalamt (BKA) und die hessische Finanzverwaltung 3,2 Terabyte Daten ausgewertet und strafrechtliche Ermittlungen beziehungsweise steuerliche Prüfungen eingeleitet.

Marcus Jung Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Einem aktuellen Medienbericht zufolge hat sich die Weitergabe der Informationen auch für den unbekannten Hinweisgeber gelohnt. Die „Welt“ berichtete über ein Dokument des BKA aus dem Jahr 2017, das dem Informanten eine Beteiligung an den Steuereinnahmen zusicherte, die dem Staat durch die „Panama Papers“ zuflossen. Eine BKA-Sprecherin bestätigte am Wochenende die Echtheit des Schreibens. Demnach soll der Hinweisgeber einen Anteil von 10 Prozent erhalten, sobald die eingetriebene Steuersumme die Schwelle von 50 Millionen Euro überschreitet. Ab 2018 soll der Tippgeber eine jährliche Aufstellung der Einnahmen erhalten haben: Letztlich soll er 14,5 Millionen Euro gefordert haben – die Summe wird von der Bundesbehörde nicht kommentiert.

Mehr zum Thema 1/

Hessen beteiligte sich damals mit mehr als 300.000 Euro am Ankauf der Datensätze durch das BKA. Nach Abschluss der Auswertung der „Panama Papers“ hatte der hessische Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) im Februar 2021 mitgeteilt, dass sich die Steuermehreinnahmen in ganz Deutschland auf mehr als 38,4 Millionen Euro belaufen. Weitere 19 Millionen kämen im Wege der strafrechtlichen Abschöpfung hinzu. Für weitere Sachverhalte, die an ausländische Behörden und Fahnder weitergegeben wurden, gab Boddenberg Einnahmen von 14,5 Millionen Euro an.

Provisionen als Anreiz für Whistleblower sind vor allem in Nordamerika üblich. Im Mai war bekannt geworden, dass die US-Börsenaufsicht SEC einem Informanten eine Rekordprämie gezahlt hatte. Für seine Informationen erhielt der Whistleblower 279 Millionen Dollar.