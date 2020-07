Bergbauunternehmen K&S : Milliardendeal trotz Corona

Die Auktion der K+S-Sparte in Amerika läuft mittlerweile in der zweiten Runde und dürfte ein begehrtes Objekt sein. Das soll sich auch im Preis widerspiegeln.

Ein Milliardenverkauf in der deutschen Industrie trotzt der Corona-Krise. Die Auktion der amerikanischen Salzgeschäfte von K+S läuft nach Informationen der F.A.Z. seit vergangener Woche in der zweiten Runde und soll dem Eigentümer nach dessen Erwartungen mehr als 2 Milliarden Euro bringen. In der ersten Runde hat eine Reihe von Finanzinvestoren Interesse bekundet, einschließlich dem Private-Equity-Haus Cerberus, das momentan durch sein Engagement in der Commerzbank Aufmerksamkeit erregt.

Was zunächst offengelassen worden war, ist inzwischen eindeutig: K+S will die Sparte mit dem Namen „Operative Einheit Americas“ und rund 1,5 Milliarden Euro Jahresumsatz vollständig verkaufen. Ursprünglich war ein Anteilsverkauf oder ein Teilbörsengang favorisiert worden. Für die Auktion sind dem Vernehmen nach die Deutsche Bank und die kanadische RBC mandatiert.