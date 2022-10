Milliarden für Rechtepakete : Die Musik spielt weiter

Höhere Zinsen, steigende Kosten für Kapitalbeschaffung und Schuldentilgung: All diese Entwicklungen machen auch vor dem Markt für Musikrechte nicht halt. So dürften die Preise für begehrte Kataloge kaum mehr auf dem Niveau von vor Monaten liegen. Darauf verwies Ende Juli auch Hartwig Masuch, Chef der Bertelsmann-Musiksparte BMG. „Irrationale Summen“ seien in den vergangenen Boom-Monaten teils aufgerufen worden.

Niedrige Zinsen und damit einhergehend eine Schar an großen Namen aus der Finanzwelt wie KKR, Blackrock, Blackstone oder Apollo, die (wieder) auf das Feld aufmerksam geworden sind und mit den etablierten Größen aus der Musikindustrie konkurrieren, sind zwei Gründe für den jüngsten teuren Katalog-Run. Die Ursache liegt darin begründet, dass Rechte an beliebten Songs primär durch das Streaming und die Fülle an weiteren und stetig wachsenden Vermarktungsmöglichkeiten – von Tiktok über Peloton, Serien, Filmen oder Video-Spielen bis hin zum Metaverse – stetige und potentiell weiter wachsende Einnahmen versprechen. Daran und folglich am grundsätzlichen Reiz von Katalogen hat sich im Gegensatz zu den finanziellen Rahmenbedingungen grundsätzlich nichts geändert. Freilich gibt es Anzeichen für ein langsameres Streamingwachstum in etablieren Märkten. Die Aussichten für die Musikindustrie erscheinen aber weiter vergleichsweise positiv.

Genesis-Deal für mehrere hundert Millionen Dollar

Folglich ist auch das Interesse an Rechte-Paketen weiter vorhanden. Obgleich manch einer Musik unter den neuen Rahmenbedingungen offenbar nicht mehr ganz so attraktiv findet oder Schwierigkeiten mit der Finanzierung bekommt. Im Prinzip tätige BMG im Wochentakt Deals, die zuvor ein anderer Käufer verhandelt hatte, so Masuch im Juli. Rechtepakete am Schaffen der Simple Minds oder die Autorenrechte des französischen Elektro-Pioniers gehören Jean-Michel Jarre gehören seit kurzem zum Portfolio. Diverse weitere Käufe wurden teils nicht öffentlich vermeldet, ein Aspekt, der für die Branche charakteristisch ist.

Anders hielten es gerade Phil Collins, Tony Banks und Mike Rutherford respektive das US-Musikunternehmen Concord Music, das ein mutmaßlich mehr als 300 Millionen Dollar großes Rechtepaket des Genesis-Trios erwarb. Und während ein möglicher – und sollte er vollzogen werden ebenfalls sehr teurer – Rechteverkauf von Pink Floyd weiter in der Schwebe ist, geht es anderswo munter weiter. Anfang September übernahm das Private Equity-Haus Francisco Partners für Berichten zufolge rund 750 Millionen Dollar die Mehrheit am Indie-Verlag Kobalt Music und dessen Verwertungsgesellschaft AMRA.

Ein anderer, seit Jahren sehr umtriebiger Akteur im Kampf um Kataloge hat nun auch einen neuen finanzstarken Partner aus der Finanzwelt: Der kanadische Finanzinvestor Brookfield Asset Management, mit eigenen Angaben zufolge mehr als 750 Milliarden Dollar an Vermögenswerten unter Verwaltung, erwirbt einen laut Mitteilung von Donnerstag „signifikanten Minderheitsanteil“ an dem US-Indie-Verlag Primary Wave. Brookfield betritt mit der Musikwelt Neuland. In diesem Zuge soll zudem ein 1,7 Milliarden Dollar schwerer neuer und langfristig angelegter Fonds zum Kauf von Musikrechten aufgelegt werden. Die mit mehr als 700 Millionen Dollar bewerteten Rechtekataloge aus zwei bestehenden Primary-Fonds sollen in den neuen Fonds eingehen. Insgesamt werde der Deal mit rund zwei Milliarden Dollar bewertet, hieß es. Als einen ersten Kauf vermeldeten die Partner den Erwerb eines nicht näher definierten Mehrheitsanteil an den Autorenrechten von Ramones-Frontmann Joey Ramone.