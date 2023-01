Zu verteilende Milliarden : Die Hoffnung der Rüstungsbranche auf die Bundeswehr

„Wer aber den Frieden will, der rede vom Krieg.“ Die Aussage des Philosophen Walter Benjamin, die sich auf einen Appell des römischen Redners Cicero bezieht, empfinden viele in diesen Tagen zeitgemäßer denn je. Das Benjamin-Zitat prangt in orangefarbenen Lettern auf einer Außenmauer des Deutschen Panzermuseums in Munster. Das Kalkül des Betreibers ist klar: Er will mit dem markanten Spruch den Einwänden von Friedensaktivisten gegen Deutschlands größte Sammlung an rollendem Kriegsgerät begegnen.

Ganz in der Nähe des Museums, auf einem Truppenübungsplatz der Bundeswehr in Munster, lösten diese Waffen schon beim Kommandeur der 10. Panzerdivision blankes Entsetzen aus. Denn auf diesem Gelände fielen im Dezember binnen Tagen alle 18 eingesetzten Puma-Schützenpanzer aus. Seitdem wird nach den Gründen für den Totalausfall mit Hochdruck gefahndet. Als Erklärungen kommen eine unsachgemäße Bedienung und Wartung durch das militärische Personal ebenso in Betracht wie Mängel, die durch eine technische Überfrachtung des modernsten Panzers der deutschen Streitkräfte entstanden sind.

Egal welche Details die Gutachter in ihrem Pannenbefund zutage fördern – unter Militärs und Managern der deutschen Rüstungsindustrie befeuert das Puma-Debakel die seit Langem geführte Debatte, wie der desolate Ausrüstungsstand von Heer, Luftwaffe und Marine endlich zu beenden ist.

Dabei drängt die Zeit. Mit der Zeitenwende für die Bundeswehr, die Bundeskanzler Olaf Scholz nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine im Februar ausgerufen hat, hat sich der Druck auf Militärs und Ausrüster erhöht, effizienter zu wirtschaften.

Führungsanspruch in der NATO

Scholz verbindet mit dem genehmigten Sondervermögen von rund 100 Milliarden Euro den Anspruch, die Bundeswehr in eine führende militärische Kraft unter den europäischen NATO-Partnern zu verwandeln. Das setzt wiederum Reformen und Umbauten innerhalb der Streitkräfte sowie in der zentralen Beschaffungsbehörde in Koblenz voraus, die allenfalls mittelfristig zu schaffen sind, wie Kenner der Branche sagen.

Höchste Priorität hat eine Reform der Streitkräfte, die vom bisherigen Ziel der gezielten Auslandseinsätze abrückt und – nach den Erfahrungen des Ukrainekriegs – stattdessen auf größere Kampfverbände in der Landesverteidigung setzt. Um dabei die Beschaffung von Waffen zu beschleunigen, müssen das Dickicht an bürokratischen Vorgaben gelichtet und Genehmigungen vereinfacht werden. Neben dem verstärkten Einkauf von handelsüblichen Produkten vereinfachen nach Ansicht von Kennern der Verzicht auf europaweite Ausschreibungen und die Erhöhung von Wertgrenzen für den (genehmigungspflichtigen) Einkauf von Waffen und Wehrmaterial die Arbeitsabläufe.

Auch wenn Fortschritte in Politik und Bürokratie noch auf sich warten lassen, rechnet das Gros der deutschen Rüstungshersteller mit guten Geschäften, wie der aktuellen Branchenumfrage des Münchner Ifo-Institutes für 2023 zu entnehmen ist. Ihre Zuversicht gründet sich vor allem auf die Auftragseingänge der Bundeswehr, um die Bestände an veralteten Waffen zu ersetzen und die größten Lücken in der Ausstattung der Soldaten schnell zu schließen.

2-Prozent-Versprechen immer noch nicht erreicht

Der dreistellige Milliardenbetrag aus dem mit Schulden finanzierten Sondervermögen ist vor diesem Hintergrund nur der Auftakt. Weitere Milliarden sind nach seriösen Schätzungen in der Rüstungsbranche erforderlich, um das Versprechen der Regierung einzulösen, langfristig 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts in die nationale Verteidigung zu stecken. Dabei wird in diesem und im kommenden Jahr die von den NATO-Partnern seit Jahren geforderte Zielmarke unterschritten.