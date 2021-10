Milliardär Frank Stronach : Alter Mann mit Minimobil

Der austro-kanadische Milliardär Frank Stronach hat sein Vermögen in der Autobranche gemacht, dann hat er sich in der Politik versucht. Nun will er sie mit einem elektrischen Kleinstwagen aufmischen.

Mit seinen inzwischen 89 Jahren hat der austro-kanadische Milliardär Frank Stronach schon in vielen Autos gesessen. Die meisten dürften groß und schnell gewesen sein, schließlich hat Stronach sein Vermögen in der Autobranche gemacht. Das neueste Auto aus dem Hause Stronach ist dagegen ziemlich klein, doch will sein Erfinder damit ein Stück weit den Stadtverkehr revolutionieren.

Michaela Seiser Wirtschaftskorrespondentin für Österreich und Ungarn mit Sitz in Wien.

Für das Mini-Elektrofahrzeug namens Sarit will Stronach nun nach einem Werk in Kanada weitere Standorte in Europa errichten. Nahe Gleisdorf in der Steiermark wird die europäische Zentrale samt Fabrik und Forschung entstehen, kündigte er vor Kurzem an. Für die Massenproduktion wird ein Werk in Kanada errichtet. Das dürfte im März fertig sein und im Vollbetrieb rund 120.000 Fahrzeuge im Jahr produzieren.