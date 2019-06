Tschechischer Investor : Der Mann, der Metro kaufen will

Stiller Investor, bescheiden auftretender Unternehmer, öffentlichkeitsscheuer Milliardär – so wird Daniel Křetínský gerne beschrieben. Und es stimmt ja auch: Leise sprechend, zurückhaltend im Auftritt, trägt der tschechische Investor seine Pläne über sein neuestes Investment vor, auf dem Flughafen Schönefeld in einem kleinen Konferenzraum im Geschäftszentrum. Einige Wochen nach Bekanntwerden seines Einstiegs in den Handelskonzern Metro ist das, Ende 2018. Mit besten Manieren präsentiert sich Křetínský in einer seiner seltenen Gesprächsrunden, im Stile des Unternehmer-Gentleman.

Aber wie oft bei solchen Persönlichkeiten blitzt in kleinen Momenten eine andere Seite durch. In Křetínskýs Fall tut sich eine solche hervor, wenn Kritik an der Braunkohle zur Sprache kommt. Etwa die Frage nach einer möglichen Enteignung. Da wird die Stimme des Unternehmers plötzlich eine vernehmliche Spur schärfer. Überhaupt der Kohleausstieg: Dieses Land könne auf den Energieträger so schnell nicht verzichten, zischt er. „Ohne Braunkohle und Steinkohle käme Deutschland morgen noch zum Stillstand.“

Klar, Křetínský ist durch sein Engagement in der ostdeutschen Braunkohle hierzulande überhaupt erst bekannt geworden. Ein Reizthema also, das offenbart: Auch dieser leise Investor kann wild werden. Und ungeduldig, schwer im Detail berechenbar, wie einer berichtet, der mit ihm viel zu tun hat.

Momentan steht aber wieder das Thema Metro im Vordergrund: Mit seinem slowakischen Kompagnon Patrik Tkáč will Křetínský den angeschlagenen Handelskonzern komplett übernehmen. Seine Holding EP Global Commerce unterbreitete dazu erst vor Kurzem nach Börsenschluss ein entsprechendes Angebot. Metro sprach von einer erheblichen Unterbewertung und riet seinen Aktionären, zunächst von einem Verkauf ihrer Anteilsscheine abzusehen.

Immerhin aber hat sich die Holding mittlerweile ein von Ceconomy gehaltenes Metro-Paket von 5,4 Prozent gesichert, wie die Elektronikhandelsholding mitteile. EP Global Commerce, eine erst vor einem Jahr im Münchner Handelsregister eingetragene Beteiligungsgesellschaft, hält nach Angaben der Metro AG auf ihrer Homepage zuletzt 10,91 Prozent der Aktien des Handelskonzerns.

Křetínský ist kein Unbekannter

An EP Global Commerce hält Křetínský 53 Prozent der Anteile, Tkáč kommt auf 47 Prozent. Beide Investoren entstammen nicht der klassischen Handelsbranche. Der 1973 geborene Tkáč ist Miteigentümer der J&T Unternehmensgruppe, die überwiegend in der Tschechischen Republik und in der Slowakei tätig ist.

Křetínský ist dagegen in Deutschland kein Unbekannter, jedenfalls nicht in der Wirtschaft: Er kontrolliert den Stromversorger und Infrastrukturkonzern EPH. 1975 in Brünn geboren, zählt er zu den wohlhabendsten Tschechen – auf einer globalen Forbes-Liste der reichsten Menschen rangiert er auf Platz 924 mit einem Vermögen von geschätzt rund 2,6 Milliarden Dollar. Kretinsky hat an der Universität Brünn studiert und dort Abschlüsse in Politikwissenschaften und Jura gemacht.

Tkáč und Křetínský kontrollieren seit Jahren ein Geflecht von Beteiligungen in Ost- und Mitteleuropa. Mit J&T Finance, welche Křetínský im Jahr 2009 verließ, konzentriert sich Tkáč heute auf Bankgeschäfte. Křetínský ist vornehmlich in der Realwirtschaft tätig, vor allem in der Energiebranche. Seine Holding Energetický a Prumyslový Holding (EPH) übernahm 2012 in Deutschland die Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft Mibrag von der ebenfalls tschechischen CEZ. 2016 kaufte ein Konsortium aus EPH und der wiederum tschechischen PPF-Gruppe die deutsche Braunkohlesparte des schwedischen Vattenfall-Konzerns (Leag).

Abseits des Energie-Sektors stieg Křetínský 2004 zusammen mit der J&T-Gruppe beim Fußball-Verein Sparta Prag ein, dessen Vorsitzender er ist. Zudem ist er an einem Medien-Unternehmen beteiligt, welches das tschechische Boulevard-Blatt „Blesk“ herausbringt. Aber auch ein tschechischer Online-Händler zählt zu seinem Reich – der Einzelhandel ist ihm also nicht fremd. Křetínský sieht sich nicht sosehr als klassischen Investor, eher als Unternehmertyp. EP plant nach eigenen Angaben keinen radikalen Umbau von Metro.