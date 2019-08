Dreimal im Jahr stehen die Leute schon am Morgen Schlange vor Heino Firnungs Tattoo-Studio. Nicht etwa, weil es dort dann etwas kostenlos gäbe. Sondern weil dann – und nur dann – die Behandlungstermine für die kommenden Monate verteilt werden. Zwischendurch kommt keiner dran, der sich spontan ein Muster in die Haut stechen lassen möchte. Firnung ist ausgebucht, aktuell bis zum Ende des Jahres. „Ich könnte auch noch viel länger im Voraus Termine vergeben“, sagt er. „Aber das ist nicht mein Ding. Ich will mich nicht zum Sklaven meines eigenen Kalenders machen.“

Sebastian Balzter Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.



Vor 15 Jahren hat sich Firnung als Tätowierer selbständig gemacht. Nicht etwa in Berlin, der Trend-Hauptstadt der Republik, wo jede noch so schrille Mode bis zum Letzten ausgekostet wird. Sondern in Fulda, der konservativen Bischofsstadt in Osthessen, wo die CDU seit dem Zweiten Weltkrieg verlässlich den Oberbürgermeister stellt. Dass selbst dort die Tätowierer volle Auftragsbücher haben, sagt fast schon alles darüber, wie mehrheitsfähig Tattoos in Deutschland geworden sind.