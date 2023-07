Aktualisiert am

Das Spiel Call of Duty des Videospielherstellers Activision auf dem Bildschirm eines Smartphones. Bild: AP

Laut einem Insider will Microsoft das Auslaufen des Vertrags zur geplanten Übernahme von Activision Blizzard am Dienstag verhindern. Gegen den Deal laufen in den USA mehrere Gerichtsverfahren.