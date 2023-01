Größter Stellenabbau seit 2014 : Microsoft streicht 10.000 Stellen

Die Serie von Entlassungen in der Technologiebranche geht weiter: Am Mittwoch kündigte der Softwarekonzern Microsoft den Abbau von 10. 000 Stellen an. Das entspricht knapp 5 Prozent der Belegschaft, die nach letzten Angaben 221. 000 Mitarbeiter umfasste. In den vergangenen Wochen und Monaten haben schon einige andere prominente amerikanische Technologieunternehmen Tausende von Stellen gestrichen. Facebooks Mutterkonzern Meta kündigte den Abbau von 11 .000 Arbeitsplätzen ab, beim Onlinehändler Amazon sind 18. 000 Stellen betroffen und beim Softwarespezialisten Salesforce 8000. „Diese Entscheidungen sind schwierig, aber notwendig,“ schrieb Microsoft-Vorstandschef Satya Nadella an seine Belegschaft.

Roland Lindner Wirtschaftskorrespondent in New York.



Der Stellenabbau ist bei Microsoft aber möglicherweise besonders schwer zu vermitteln, denn im Vergleich zu vielen anderen Technologieunternehmen steht der Konzern noch immer recht solide da und hat bis zuletzt immense Gewinne ausgewiesen. Im jüngsten Berichtsquartal, das im September zu Ende ging, waren es 17,6 Milliarden Dollar, was allerdings 14 Prozent weniger war als noch ein Jahr zuvor. Der Konzernumsatz stieg um 11 Prozent auf 50,1 Milliarden Dollar, wobei es einige Schwachpunkte gab. Beispielsweise schrumpfte das Geschäft mit dem Betriebssystem Windows, es leidet unter einer dramatisch gesunkenen Nachfrage nach Personalcomputern. Es gibt auch Sorgen um Azure, die Plattform für Cloud Computing, die in den vergangenen Jahren eines der Vorzeigeprodukte des Unternehmens war. Deren Umsätze sind noch immer im Aufwärtstrend, aber das Wachstum hat sich etwas abgeschwächt.

Microsoft steht an sich solide da

Der jetzt angekündigte Stellenabbau könnte ein Indiz für eine weitere Eintrübung des Geschäfts sein. Seine Zahlen für das abgelaufene Quartal will Microsoft in der kommenden Woche vorlegen. Wie der Konzern am Mittwoch mitteilte, will er dabei wegen des nun angekündigten Sparpakets einen Aufwand von 1,2 Milliarden Dollar verbuchen. Zu diesem Posten tragen Abfindungszahlungen bei, aber auch nicht näher konkretisierte Veränderungen im „Hardware-Portfolio“ sowie Kosten für die Aufgabe von Mietverträgen, weil das Unternehmen eine „höhere Dichte“ in seinen Büros schaffe.

Der jetzt angekündigte Stellenabbau ist für den Softwarekonzern der größte, seit er 2014 die Streichung von 18.000 Arbeitsplätzen angekündigt hat. Er hat auch im vergangenen Jahr schon einige kleinere Entlassungsrunden vorgenommen, dabei aber deren Umfang nicht publik gemacht. Die abermaligen Einschnitte kommen, nachdem das Unternehmen ebenso wie viele seiner Wettbewerber in der jüngeren Vergangenheit sein Personal erheblich aufgestockt hat. Im Geschäftsjahr 2021/2022 (30. Juni) ist seine Belegschaft noch um rund 40.000 Mitarbeiter gewachsen. Vorstandschef Nadella sagte am Mittwoch, Kunden versuchten derzeit, ihre Ausgaben für Informationstechnologie zu optimieren, um „mehr mit weniger zu tun“. Im Unterschied dazu hätten sie inmitten der Corona-Pandemie solche Anschaffungen noch generell beschleunigt. Trotz des nun angekündigten Sparprogramms wolle Microsoft auf „strategischen Zukunftsgebieten“ weiter investieren.