Metro-Großmarkt : 200.000 Artikel weniger – und keiner merkt’s

Ein typischer Restaurantbetreiber in Deutschland kauft im Jahr etwa für 100.000 Euro ein, beim Großhändler Metro landen davon allerdings nur 6000 Euro. „Die nutzen uns als Notnagel“, sagt Steffen Greubel. Der Metro-Vorstandsvorsitzende ist nicht glücklich damit, dass viele Profi-Kunden aus der Gastronomie die Großmärkte vor allem dann aufsuchen, wenn es nicht mehr anders geht – also etwa der Lieferant nicht wie gewünscht die Ware bringt.

Jonas Jansen Wirtschaftskorrespondent in Düsseldorf.





Seitdem Greubel vor zwei Jahren nach Düsseldorf gekommen ist, krempelt er den S-Dax-Konzern gehörig um, er will den Großhändler wieder auf Wachstum trimmen. Das Vertrauen des Aufsichtsrats hat er, gerade erst ist sein Vertrag vorzeitig bis 2029 verlängert worden. Im Markt sieht Greubel enormes Potential, vor allem Konkurrenten in der Belieferung Marktanteile streitig zu machen. In dem Geschäft, in dem sich der Großhändler tummelt, werden vier Fünftel in der Belieferung erlöst, bei der Metro hingegen kommen noch 80 Prozent aus dem klassischen Cash-and-carry-Bereich, also den riesigen Warenhäusern, in denen Regale meterhoch bis unters Dach gefüllt sind.