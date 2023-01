Meta, Amazon & Co. : Die große Tech-Ernüchterung

Es war ein schwarzes Jahr für die Technologiebranche. Ein langer Höhenflug, der inmitten der Corona-Pandemie noch einmal zusätzliche Dynamik bekommen hatte, fand ein jähes Ende. Wachstumsverwöhnte Unternehmen sahen sich auf einmal auf Schrumpfkurs. Facebooks Mutterkonzern Meta meldete zum ersten Mal überhaupt in seiner Geschichte rückläufige Umsätze, Netflix verlor erstmals seit langer Zeit Abonnenten. Es wurden reihenweise Entlassungen angekündigt, im Fall von Meta waren 11.000 Mitarbeiter betroffen, bei Amazon waren es sogar 18.000. Auch der Softwareriese und SAP-Rivale Salesforce an, im Rahmen eines Sparprogramms zehn Prozent der Belegschaft zu entlassen und einige Standorte zu schließen.

Mit den Aktienkursen ging es steil bergab, der Index der technologielastigen Börse Nasdaq fiel um ein Drittel und schnitt damit viel schlechter ab als der Gesamtmarkt. Die bis dato fünf wertvollsten Unternehmen der Branche – Apple , Mi­crosoft , Alphabet , Amazon und Meta – haben kombiniert fast 4 Billionen Dollar an Marktkapitalisierung verloren.

Auch in der Start-up-Szene ist die Goldgräberstimmung erst einmal Ernüchterung gewichen. Junge Unternehmen hatten zunehmend Mühe, Geld von Investoren einzusammeln, nur wenige wagten den Sprung an die Börse. In der deutschen Start-up-Metropole Berlin war 2022 ein Jahr zum Abhaken. Wer irgendwie überleben konnte, schob die nächste Finanzierungsrunde so weit nach hinten wie möglich, zu niedrig waren meist die Bewertungen, zu denen Geldgeber noch zu investieren bereit gewesen wären.

Andere ließen sich zu deutlich gesunkenen Konditionen übernehmen, wie zuletzt der Schnelllieferdienst Gorillas. Auf das Glanzjahr 2021, als jedes halbwegs vielversprechende Start-up in Investorengeldern schwimmen konnte, folgte ein böses Erwachen. Der Gesamtwert der Investitionen in deutsche Start-ups ist zwischen Januar und November im Vorjahresvergleich um 46 Prozent auf 11,9 Milliarden Dollar eingebrochen, die Zahl der Finanzierungsdeals um 29 Prozent auf 1137. Das zeigen Auswertungen des Berliner Wagniskapital-Unternehmens Morphais.

Gemischte Prognosen

Entsprechend bang ist nun der Blick auf das neue Jahr. Es gibt Optimisten wie Dan Ives, einen Analysten von der Investmentgesellschaft Wedbush Securities, der traditionell zu den zuversichtlichsten Beobachtern der Branche gehört. Er rechnet damit, dass die Aktienkurse wieder auf breiter Front um 20 Prozent steigen. Er sieht eine Erholung für die Tech-Giganten sowie allgemein für Softwareanbieter und Spezialisten auf Gebieten wie Cybersicherheit. Aber es sind auch reichlich vorsichtige Stimmen zu hören, und die Prognosen sind je nach Segmenten und Unternehmen uneinheitlich. Beispielsweise meint Nikhil Lai von der Marktforschungsgruppe Forrester, Meta kämpfe jenseits des allgemein schwierigen wirtschaftlichen Umfeldes auch mit strukturellen Herausforderungen. Er traut dem Unternehmen in der nahen Zukunft allenfalls „laues Wachstum“ zu.

Auch die europäische Perspektive ist gespalten. Hier ist die Angst vor einer Rezession besonders groß, und Tom Wehmeier, Partner beim Wagniskapitalgeber Atomico, weist darauf hin, dass schon 2022 ein „zweigeteiltes Jahr“ war. Nach Daten seines Unternehmens sind im ersten Halbjahr europaweit sogar noch 4 Prozent mehr in die Techbranche geflossen als im Vorjahr, umso härter war also der Einbruch im zweiten Halbjahr.