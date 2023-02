Aktualisiert am

Ein Richter will die Übernahme eines Virtual-Reality-Spezialisten durch den Netzwerk-Konzern nicht stoppen. Das ist eine schwere Schlappe für die amerikanische Wettbewerbsbehörde FTC.

In einem viel beachteten Kartellstreit hat der Internetgigant Meta einen großen Erfolg errungen: Ein kalifornischer Richter lehnte es jetzt übereinstimmenden Medienberichten zufolge ab, die Übernahme von Within zu blockieren, einem auf Virtual-Reality-Technologien spezialisierten Unternehmen. Die US-Wettbewerbsbehörde FTC hatte bei dem Gericht eine einstweilige Verfügung beantragt, um die Transaktion zum Scheitern zu bringen. Die Entscheidung des Richters ist noch nicht publik gemacht worden.

Für die FTC ist der Richterspruch eine schwere Schlappe. Sie war mit dem Kartellstreit ein großes Risiko eingegangen, denn es ging hier um eine vergleichsweise kleine Übernahme. Die Transaktion wurde schon im Herbst 2021 vereinbart, der Kaufpreis wurde nicht offiziell genannt, soll aber bei etwas mehr als 400 Millionen Dollar liegen. Within stellt die beliebte Fitness-App Supernatural her, die mit VR-Technologie arbeitet. Für den Meta-Vorstandschef Mark Zuckerberg ist VR ein wichtiger Baustein in seiner Strategie für das sogenannte Metaversum, das er als zukunftsträchtiges Feld sieht.

Ungewöhnliche Klage signalisierte aggressiveren Kurs

Im vergangenen Juli reichte die FTC eine Klage ein, um den Zukauf zu stoppen. Sie argumentierte, Within würde Meta den Weg zu einer dominierenden Position im VR-Markt ebnen. „Meta wäre seinem ultimativen Ziel, das gesamte Metaversum zu besitzen, einen Schritt näher“, sagte sie. Mit der ungewöhnlichen Klage signalisierte sie, dass sie einen aggressiveren Kurs verfolgt, um Übernahmen zu stoppen. In dem Gerichtsverfahren um die Within-Übernahme sagte Zuckerberg selbst als Zeuge aus.

Die Entscheidung des Richters muss noch nicht das letzte Wort sein. Auch innerhalb der FTC selbst läuft ein Verfahren, ein Prozess vor einem hauseigenen Richter soll am 13. Februar beginnen. Der Richterspruch bringt die FTC aber hier in eine schlechtere Ausgangsposition.

Die Niederlage ist auch ein schlechtes Omen für die zweite große Kartellauseinandersetzung, die die FTC im Moment gegen Meta führt. Hier geht es um eine Klage, die die Behörde vor gut zwei Jahren eingereicht hat und in der sie dem Internetkonzern vorwirft, sein Monopol auf illegale Weise zu verteidigen. Mit der Klage will sie eine Zerschlagung von Meta erzwingen. Nach ihrem Willen soll sich das Unternehmen wieder von den einst zugekauften Diensten Instagram und Whatsapp trennen.