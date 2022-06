Nach 14 Jahren : Sheryl Sandberg verlässt Meta-Konzern

Es ist ein Paukenschlag: Sheryl Sandberg, eine der prominentesten Managerinnen der Technologiebranche, wird den Facebook-Mutterkonzern Meta nach 14 Jahren verlassen. Sandberg schrieb in einem Facebook-Eintrag, sie werde ihren Posten als Chief Operating Officer in diesem Herbst niederlegen. Konkrete Gründe nannte sie ebenso wenig wie etwaige kommende berufliche Schritte. „Es ist Zeit für mich, das nächste Kapitel in meinem leben zu schreiben,“ sagte sie und verwies darauf, dass sie mehr Zeit für ihre Stiftung und allgemein für wohltätige Aktivitäten aufbringen wolle. Sie erwähnte außerdem dass sie in diesem Sommer heiraten werde.

Meta-Mitgründer und -Vorstandsvorsitzender Mark Zuckerberg sprach in einem separaten Eintrag ebenfalls nicht über Gründe für Sandbergs Rückzug und konzentrierte sich auf Worte des Lobes. Er nannte die 52 Jahre alte Managerin einen „Superstar“ und eine „gute Freundin und Partnerin“, deren Abschied das „Ende einer Ära“ bedeute. „Es ist ungewöhnlich, dass eine geschäftliche Partnerschaft so lange dauert wie unsere.“ Er sagte, er sei traurig, dass er bald nicht mehr mit Sandberg arbeiten werde. Nachfolger als Chief Operating Officer soll Javier Olivan werden. Sandberg wird dem Unternehmen derweil nicht ganz den Rücken kehren und soll weiterhin einen Sitz im Verwaltungsrat behalten.

Sandberg und Zuckerberg bildeten viele Jahre das Führungsgespann für Meta. Als Chief Operating Officer war sie zwar offiziell die Nummer zwei im Unternehmen, konnte es aber an Prominenz mit Zuckerberg aufnehmen. Sie galt als Architektin des Geschäftsmodells, in dessen Mittelpunkt Onlinewerbung steht, die auf der Auswertung von Nutzerdaten basiert. Sie hat Meta auch nach außen vertreten und wirkte in ihrem Auftritt um einiges geschliffener als Zuckerberg. Sie hat es auch geschafft, sich jenseits ihrer eigentlichen Arbeit einen Namen zu machen, vor alle mit ihrem Karriereberater „Lean In“, in dem sie Frauen aufforderte, ihr berufliches Weiterkommen stärker selbst in die Hand zu nehmen. Sie tauchte regelmäßig in den Listen der mächtigsten Frauen in der Wirtschaft auf.

Kratzer im Image

Je mehr der Konzern aber in den vergangenen Jahren in den Strudel von Skandalen geriet, umso mehr schien ihre Stimme im Unternehmen an Gewicht zu verlieren. Sie war in der Öffentlichkeit weniger sichtbar, dafür war Zuckerberg selbst verstärkt im Rampenlicht, zum Beispiel bei Anhörungen in Washington. Sandberg blieb auch selbst nicht von Affären unberührt und musste Kratzer an ihrem einst weitgehend untadeligen Ruf hinnehmen. Beispielsweise als vor einigen Jahren Facebooks Arbeit mit einer Kommunikationsagentur bekannt wurde, die Schmähkampagnen gegen Kritiker und Wettbewerber des Unternehmens angezettelt haben soll.

Sandberg kam im Jahr 2008 zu Facebook. Sie kam vom Wettbewerber Google, wo sie ebenfalls geholfen hatte, das Anzeigengeschäft aufzubauen. Auf der „Forbes“-Liste wird ihr Vermögen auf 1,6 Milliarden Dollar beziffert.