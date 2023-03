Der Pharma- und Chemiekonzern Merck will Hunderte Stellen am Stammsitz Darmstadt abbauen. Das Unternehmen habe Gespräche mit dem Betriebsrat über ein Projekt dieses Umfangs namens „REF“ aufgenommen, ist in Branchenkreisen zu hören. Es treffe klassische Zentralfunktionen, also Abteilungen wie Einkauf und Recht. Separat davon laufe ein Projekt, das etwa 250 Stellen umfasse, und zwar im Pharmageschäft in der Forschung und Entwicklung (FuE) und ebenfalls in Darmstadt, jedenfalls zum Großteil. In der südhessischen Metropole sind 12.500 Menschen beschäftigt.

Die Pläne stehen in markantem Kon­trast zum Wachstumsbild, welches das Unternehmen zur Bilanzvorlage Anfang des Monats zeichnete. Merck-Chefin Belén Garijo kündigte damals 5 Prozent mehr Mitarbeiter in Darmstadt an – allerdings bis zum Jahr 2025. Um das zu erreichen, muss Merck bis dahin den nun anstehenden Wegfall an Arbeitsplätzen überkompensieren. Von Stellenabbau am Sitz war zur Bilanzvorlage keine Rede.

Kosten: dreistelliger Millionenbetrag

Betriebsbedingte Kündigungen sind in Darmstadt durch eine Beschäftigungsgarantie bis Ende 2025 ausgeschlossen. Sollte es in der Vereinbarung keine Öffnungsklausel geben – eine solche wurde vor vielen Jahren einmal bei BASF in Ludwigshafen in einer Krisenlage offenbar –, wird das Unternehmen Mitarbeiter mit attraktiven Abfindungspaketen zum Ausstieg motivieren müssen. Merck nimmt dafür einen erheblichen Einmalaufwand in Kauf, wie aus einem Hinweis im jüngst veröffentlichten Geschäftsbericht 2022 hervorgeht, weit hinten auf Seite 256 unter der Rubrik „Ereignisse nach dem Bilanzstichtag“. Von einem Programm „zur stetigen Verbesserung der Prozesse und zur geschäftsnäheren Ausrichtung der Konzernfunktionen“ ist dort die Rede, und: „Die Umsetzung dieses Effizienzprogramms soll im Ge­schäftsjahr 2023 beginnen und wird voraussichtlich zu einer Belastung des Ergebnisses vor Steuern in Höhe eines niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Betrags führen.“

Während der Bilanzvorlage hatte Garijo auf eine Frage nach der Stellenentwicklung am Stammsitz geantwortet: „Die Stellenzahl in Darmstadt wird Richtung 2025 weiterhin wachsen. Unsere Erwartungen sind, dass die Belegschaft in Darmstadt um etwa 5 Prozent zwischen jetzt und 2025 zulegen wird.“ Das entspricht ungefähr 600 Beschäftigten mehr.

Zentralfunktionen fallen weg

Das Kürzel REF des Abbauprogramms in der Zentrale steht Kennern zufolge für „Re-imagine the Enabling Functions“, also in etwa: „Die möglichmachenden Funktionen neu denken“. Mit ihnen sind die Zentralfunktionen, in der Merck-Terminologie Gruppenfunktionen, gemeint. Wenn im Geschäftsbericht von einer „geschäftsnäheren Ausrichtung der Konzernfunktionen“ die Rede ist, dann könnte das darauf deuten, dass diese Art von Aufgaben mehr zu den operativen Sparten verlagert wird. Eine Merck-Sprecherin bestätigte auf Anfrage die Existenz des Programms und dass es um Gruppenfunktionen gehe – wollte aber nicht den Umfang kommentieren. „Da wir aktuell mit dem Betriebsrat sprechen, machen wir keine Angaben dazu, wie viele Stellen betroffen sind“, sagte sie. Die Sprecherin bestätigte ebenfalls das anstehende Programm für die Pharma-FuE – und hier auch den Umfang, also die 250 Arbeitsplätze.

In der Pharma-FuE beschäftigt die Darmstädter Dax-Gesellschaft, die außer gemeinsamen historischen Wurzeln nichts mit dem amerikanischen Namensvetter zu tun hat, auf der Welt etwa 3000 Personen. Insgesamt arbeiten 64.000 Menschen im Konzern mit den drei Sparten Healthcare (Pharma), Life Science (Laborchemie) und Electronics (Spezialchemie und Halbleiter).

Umbau in Pharmasparte

Die FuE von Mercks Pharmasparte kämpft immer wieder mit Flauten. Zwischenzeitlich brachte sie ein ganzes Vierteljahrhundert lang fast keine neuen Produkte hervor, weswegen der frühere Konzernchef Karl-Ludwig Kley die Laborausrüstungssparte mit Zukäufen ausbaute – um Zeit zu gewinnen für eine Reform der Pharma-FuE. Zuletzt blieb sie aber wieder hinter den Erwartungen zurück. Im November kündigte Merck eine neue Strategie an, wonach man mehr auf Zukäufe und Allianzen setzen und so etwa die Hälfte seiner Neuprodukte von außen ins Haus holen will.

Am US-Standort Billerica nahe Boston entfallen im dortigen Forschungszen­trum 133 Arbeitsplätze, was etwa jeder vierte ist und im Januar über die US-Presse bekannt wurde. „Es könnte andere Standorte geben, die in ihrer Mitarbeiterzahl den Folgen der Transformation ausgesetzt sind“, sagte Spartenchef Peter Guenter bei der Bilanzvorlage. Dazu wird – das stellt sich nun heraus – der Stammstandort Darmstadt gehören.