Unternehmen in China : Gefangen in der Endlosschleife

Altbekannte und sehr ungewöhnliche Bilder aus China: Demonstranten in Chengdu. In der Stadt befindet sich auch ein Volkswagenwerk. Bild: via REUTERS

Das Video war am Wochenende nicht nur am Ort seines Geschehens geteilt worden, dem Südwesten Chinas. Im ganzen Land entsetzten sich am vergangenen Samstag Menschen darüber, wie in der Stadt Chengdu ein im weißen Schutzanzug gekleideter Scherge der Regierung eine Eisenstange quer über die zentrale Eingangstür eines Wohnblocks schweißte, damit die Bewohner ihrem von den Behörden angeordneten Lockdown nicht nach draußen entfliehen konnten.

Hendrik Ankenbrand Wirtschaftskorrespondent für China mit Sitz in Schanghai. Christian Müßgens Wirtschaftskorrespondent in Hamburg. Gustav Theile Wirtschaftskorrespondent in Stuttgart.



Einen Tag zuvor waren in der Region Xinjiang insgesamt zehn Menschen in einem Hochhausbrand gestorben, den die Feuerwehr offensichtlich wegen zur Durchsetzung des Lockdowns errichteter Barrieren nicht hatte rechtzeitig durchbrechen können. Da nahm es nicht wunder, dass am Sonntagabend um acht Uhr wie zuvor in Peking und Schanghai auch in Chengdu die Menschen zu Tausenden auf die Straßen strömten und skandierten: „Wir wollen keine Covid-Tests, wir wollen Freiheit!“ Und die Forderung anschließend präzisierten: „Pressefreiheit, Meinungsfreiheit!“

Für das Land unerhörte Szenen haben sich am Wochenende in China zugetragen. Das Regime scheint mit seiner endlosen Null-Covid-Politik das Volk verloren zu haben. Doch nicht nur die Menschen wollen endlich aus der Sackgasse ausbrechen, in die Präsident Xi Jinping das Land mit seiner rigorosen Strategie manövriert hat, die Infektionsketten mit Lockdowns und Quarantänelagern zu durchbrechen, anstatt die Bevölkerung mit wirksamen Impfstoffen für ein Leben mit dem Virus zu rüsten.

Auch deutsche Unternehmen stöhnen unter den nicht enden wollenden Lockdowns, die Chinas Wirtschaft seit Beginn des Jahres im Würgegriff halten. So bekommt etwa der Volkswagen -Konzern die Folgen der Massenquarantäne und die damit verbundenen Störungen in der Lieferkette derzeit heftig zu spüren. Wegen „eingeschränkter Teileverfügbarkeit und lokaler Maßnahme zum Gesundheitsschutz“ werde derzeit im Werk Chengdu nicht produziert, heißt es vom Unternehmen. Betroffen seien Modelle der Marken Jetta und Volkswagen.

Autoproduktion steht teils still

Im größeren VW-Werk Changchun stehen zwei von fünf Produktionslinien still, auf denen eigentlich Modelle der Marken Audi und Volkswagen vom Band laufen. An anderen Standorten laufe die Arbeit unverändert, allerdings könne sich das schnell ändern, berichtet ein Beteiligter. „Es braucht nur einen einzigen Corona-Fall bei einem Zulieferer, um die gesamte Lieferkette zu unterbrechen.“ Große Schwierigkeiten gebe es auch im VW-Händlernetz, wo mehr als 40 Prozent der Standorte, an denen VW-Modelle verkauft werden, ganz oder in Teilen geschlossen sind.

Auch Mercedes-Benz räumte am Donnerstag gegenüber der F.A.Z. erstmals neuerliche Einschränkungen im Werk in Peking ein. Die Produktion dort laufe zwar, „einige Gewerke“ seien aufgrund der Covid-Auswirkungen allerdings vorübergehend geschlossen, teilte der Konzern auf Anfrage mit. Zudem läuft auch der Verkauf nicht mehr rund. In bestimmten Regionen seien die „Einzelhandelsaktivitäten“ beeinträchtigt, hieß es. Inwieweit der Absatz deshalb zurückgegangen ist, blieb zunächst offen. Generell sei es gerade schwierig, die Covid-Auswirkungen auf das Geschäft in China fundiert einzuschätzen, teilte der Konzern weiter mit. Man bewerte die Situation täglich neu.