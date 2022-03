Keine E-Klasse mehr als Taxi : Protest gegen Taxipläne von Mercedes

Aktualisiert am

Die Ungewissheit um die Zukunft der Taxibranche verschärft nun einen Konflikt eines Taxiverbandes mit dem Autohersteller Mercedes-Benz. „Mit tiefem Entsetzen“ nimmt der Taxi- und Mietwagenverband Deutschland zur Kenntnis, was Mercedes an Weichenstellungen für die Taxibranche getroffen hat. Das bisher typische Mercedes-Taxi, nach Ansicht des Verbandes „das Brot-und-Butter-Taxi“, soll es künftig nicht mehr geben. Denn mit der Einführung der neuen E-Klasse im kommenden Jahr soll es keine Taxiausstattung mehr für diese Mercedes-Modelle der oberen Mittelklasse geben.

Auch der Kompaktvan B-Klasse soll mit der Modellpflege nicht mehr mit Taxiausstattung angeboten werden. Mercedes-Benz begründet den Schritt mit Marktanalysen. Die hätten ergeben, „dass bei der Personenbeförderung künftig insbesondere die Nachfrage nach geräumigen, multifunktionalen Fahrzeugen mit höherem Einstieg und bis zu sieben Sitzplätzen weiter steigen wird“. Mercedes-Benz bietet den Taxifahrern künftig die V-Klasse als Van oder den vom Lieferwagen Vito abgeleiteten Bus an.

Kein Ersatz, sagen die Taxifahrer

Doch aus der Sicht des Taxi- und Mietwagenverbandes ist das kein Ersatz für die E-Klasse. Viele Kunden wünschten sich den Komfort der E-Klasse, sagt ein Sprecher des Verbandes, der nach eigenen Angaben 7000 Taxiunternehmen vertritt, die tendenziell auch im ländlichen Raum aktiv sind. Für anspruchsvolle Kunden als Zubringer zum Flughafen oder etwa für Krankenfahrten wollten viele Taxifahrer noch immer lieber klassische und bequeme Wagen, sagt ein Sprecher des Taxi- und Mietwagenverbandes. „Kunden, die ein Taxi bestellen, erwarten sich seit Jahren, dass dann ein Mercedes E-Klasse kommt“.

Genaue Zahlen über die Marktanteile der Autohersteller unter den Taxifahrern sind schon lange nicht mehr öffentlich. Im Jahr 2016 hieß es noch, dass 60 Prozent der Taxifahrer einen Mercedes fuhren. Das Verhältnis zwischen Mercedes und den Taxiunternehmern schien lange Zeit Züge einer Symbiose zu tragen: Den Kunden sollten im Taxi die Langlebigkeit und der Komfort der Mercedes-Wagen bewiesen werden. Zugleich waren die Taxifahrer mit ihren hohen Laufleistungen auch wichtige Testfahrer. Als 2002 die dritte Generation der E-Klasse mit einer technisch neuartigen Bremse punkten sollte, waren es zuerst die Taxifahrer, die schnell all die Unzulänglichkeiten des neuen Systems offenlegten. Jahrzehntelang schien es eine Selbstverständlichkeit, dass Mercedes die Taxifahrer als Kunden besonders gut behandeln und ihnen außergewöhnlich hohe Rabatte einräumen würde.

Umsätze von E- und B-Klassen sind zurückgegangen

Beim Taxi- und Mietwagenverband rümpft man nun die Nase darüber, dass bei Mercedes für die Taxifahrer nur noch Nutzfahrzeuge vorgesehen sein sollen. Empörung gibt es auch darüber, dass man von dem Autohersteller vor vollendete Tatsachen gestellt wird und offenbar vorher keinerlei Kommunikation erhielt. Mercedes teilt offiziell mit, dass der Absatz an „unseren geräumigen Taximodellen“, also den Kleinbussen, stetig gestiegen sei. Der Verkauf der E- und B-Klasse als Taximodell sei während der vergangenen vier Jahre dagegen stetig zurückgegangen.

In diese Jahre fällt allerdings die Corona-Krise, die gerade die Taxibranche in eine schwere Krise stürzte. Während mangels Reiseinteresse auch Fahrten zu Flughäfen und Bahnhöfen ausfielen, hatten Taxiunternehmer wenig Spielraum, sich ausgerechnet in dieser Krisenzeit neue Autos zu bestellen.

Unausgesprochen bleiben bei den Protesten zwei Umstände, die Taxibetreibern wichtig sind: Für eigenständige Taxifahrer ist bisher das Fahren einer E-Klasse von Mercedes auch eine Gelegenheit, sich selbst einen attraktiven und bequemen Arbeitsplatz zu kaufen. Mit einem Mercedes, gerade der Mercedes E-Klasse, versuchen die Taxiunternehmer auch, sich von den Angeboten des preisgünstigeren Anbieters Uber zu unterscheiden. In diesem Markt ist zuletzt viel in Bewegung gekommen, aktuelle Daten sind schwer zu finden. Für 2016 wurde aus einer Sondererhebung des Bundesverkehrsministeriums von 53.000 Taxis und knapp 40.000 Mietwagen berichtet.

Taxifahrer in der Klemme

Die Taxifahrer sehen sich da in der Klemme: Sie wollen besseren Service bieten als billigere Konkurrenz, können sich aber nicht mehr teure Autos ohne speziellen Taxirabatt leisten. Ob sich überhaupt in Zukunft ein Taxifahrer eine Mercedes E-Klasse auf eigene Kosten umbauen lassen könnte, bleibt auch ungewiss, denn bei zu tiefen Eingriffen in die Elektronik droht auch der Verlust der Garantie.

Zu den Schwierigkeiten in der aktuellen Lage gehört aber auch, dass es zwei Verbände gibt, die Taxifahrer vertreten wollen, statt einem mit größerem Gewicht in Berlin oder gegenüber Mercedes. Der konkurrierende Bundesverband Taxi und Mietwagen wagt seinerseits keinerlei Kritik an Mercedes und teilt mit: „Wir kommentieren grundsätzlich keine Produktentscheidungen unserer Partner.“ Im Internetauftritt dieses Verbandes lobt man: „Mercedes-Benz bleibt Partner des Taxigewerbes.“

Der konkurrierende Taxi- und Mietwagenverband hat mit seinem Brandbrief immerhin erreicht, dass er von Mercedes-Benz zu einem Treffen über die Nöte der Taxifahrer empfangen wird – allerdings nicht vom Unternehmenschef Ola Källenius, an den die Beschwerde gerichtet war, sondern von Vertriebsspezialisten, die gewiss an den Grundsatzentscheidungen nichts mehr ändern können.