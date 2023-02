Aktualisiert am

Eine S-Klasse von Mercedes im Werk in Sindelfingen Bild: Bloomberg

Mercedes-Benz ist mit seiner Luxusstrategie weiterhin erfolgreich unterwegs und hat im vergangenen Jahr einen Betriebsgewinn von 20,5 Milliarden Euro erzielt. Das teilte der Konzern am Freitagmorgen mit. Der Gewinn vor Steuern und Zinsen stieg damit um 28 Prozent und deutlich schneller als der Umsatz, der um 12 Prozent auf 150 Milliarden zulegte. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen 14,8 Milliarden Euro, ein Drittel mehr als im Vorjahr. Sondereffekte aus der Abspaltung des Truck-Geschäfts, die die Zahlen im Vorjahr beeinflusst hatten, sind dabei nicht einberechnet.

Gustav Theile Wirtschaftskorrespondent in Stuttgart. Folgen Ich folge



Für das laufende Jahr sind die Stuttgarter allerdings weniger optimistisch. Die Weltwirtschaft sei außergewöhnlich unsicher. Neben dem Krieg in der Ukraine führte der Konzern die Entwicklung des Handels zwischen China, der EU und den USA an. Auch die Inflation und die schwächere Konjunktur würden die Aussichten erschweren. Der Konzern erwartet deshalb für das laufende Jahr nur einen Umsatz auf dem Niveau des Vorjahres und rechnet sogar mit einem Rückgang des Gewinns.

Hoffnungen machen dem Unternehmen, das stark vom China-Geschäft abhängig ist, jedoch die Verkäufe in der Volksrepublik. Es gebe Hinweise, dass die Dynamik dort nach dem chinesischen Neujahr zurückkehre. Mercedes war wie viele andere Hersteller in seinem wichtigsten Absatzmarkt zunächst von den starken Corona-Einschränkungen und nach den plötzlichen Lockerungen von der Kaufzurückhaltung aufgrund der starken Infektionswelle betroffen.

Im abgelaufenen Jahr machte sich der Konzern vor allem den Chipmangel zunutze. Weil die Nachfrage nach Autos das Angebot deutlich überstieg, konnte der Hersteller die Preise stark anheben und stellte mit den wenigen Chips vor allem teurere, margenstarke Fahrzeuge her. Mit der Entspannung der Chipversorgung wird dieser Ansatz auf die Probe gestellt.

Man habe Mercedes zu einem „profitableren Unternehmen“ gemacht, wird Konzernchef Ola Källenius in der Mitteilung zitiert. Die Schlüssel dafür seien der „Fokus auf begehrenswerte Produkte sowie diszipliniertes Margen- und Kostenmanagement“. Das abgelaufene Jahr wertete er als Beleg dafür, dass die strategische Ausrichtung stimmt. Für die kommende Woche kündigte der Schwede ein Strategie-Update zur Software der Mercedes-Autos an.

Källenius versucht seit Langem, den Aktienkurs des Konzerns zu steigern. Seine Strategie besteht aus drei Säulen: Luxus, Elektro und China. Bisher sind die Bemühungen nicht durchweg erfolgreich. Am Donnerstagabend hatte Mercedes nun angekündigt, innerhalb von zwei Jahren für 4 Milliarden Euro Anteile zurückkaufen zu wollen und dadurch den Aktienkurs steigern zu wollen. Das werde die Investitionen in die Transformation nicht beeinträchtigen, betonte Finanzvorstand Harald Wilhelm in einer Präsentation.

Die beiden chinesischen Großaktionäre haben nach Angaben des Konzerns zugestimmt, auch künftig jeweils nicht mehr als ein Zehntel der Anteile zu halten. Wilhelm wertete das als Zeichen einer „starken Beziehung“ zu den beiden Großaktionären.

Nach Bekanntgabe der Zahlen am Freitag legte der Aktienkurs gegen den Trend um mehr als 2 Prozent zu. Mercedes setzte sich damit an die Dax-Spitze. Unter Analysten kamen die Zahlen gut an, die meisten blieben jedoch bei ihren Empfehlungen. Der Hauptversammlung schlägt das Unternehmen eine Dividende von 5,20 Euro je Aktie vor, 20 Cent oder 4 Prozent mehr als im Vorjahr. Rechne man den Anteil der Truck-Dividende im Vorjahr heraus, sei das ein Anstieg um ein Fünftel, sagte Wilhelm.